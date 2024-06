Impacto en la NBA: LeBron James jugará con su hijo en Los Angeles Lakers

Escuchar

“Necesito jugar con mi hijo”, fue la frase que utilizó LeBron James, allá por enero de 2023, en una entrevista. Y con la vorágine del Draft de la NBA y los anuncios de jugadores que cambian de franquicias, llegó la noticia más esperada. Los Ángeles Lakers confirmó de manera oficial que Bronny vestirá los colores dorado y púrpura en la próxima temporada. De este modo, se cumple el deseo del máximo anotador de la historia del mejor básquetbol del mundo.

“Necesito saltar a la cancha con mi hijo Bronny. O con el mismo equipo, o en un partido contra él. No me refiero a que hagamos uno para uno en un partido, pero me encantaría hacer algo al estilo Ken Griffey Sr. y Jr. Sería ideal, sin duda”, había dicho James en una entrevista con ESPN. “Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA, así que si quiere hacerlo tiene que trabajar para ello. Yo ya estoy aquí, solo le estoy esperando”. Finalmente, se concretó.

Bronny James, de 19 años y 1,86 metros, fue seleccionado con el número 55 del Draft de 2024 por Los Angeles Lakers. de este modo, logró su objetivo de meterse entre los elegidos en una promoción más débil de lo habitual, que fue comandada por los franceses Zaccharie Risacher, elegido en el puesto 1 por Atlanta Hawks, y Alex Sarr, que jugará en Washington Wizards. Como escolta de la Universidad del Sur de California, Bronny promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido durante la temporada pasada.

Pero el arribo del joven a la mejor liga de básquetbol del mundo tiene su trasfondo. El Draft Combine de la NBA es un campus que se desarrolla todos los años con los jóvenes más prometedores que aspiran a presentarse en el Draft, y uno de los jugadores a los que se siguió con lupa no fue precisamente uno al que las previsiones ni siquiera lo situaban en el Top 40. Era un joven que hasta hace poco ni siquiera aparecía en las previsiones, pero el que más estaba centrando la atención de las decenas de ojeadores presentes. Ese jugador era Bronny James.

Bronny James, jugando para la Universidad del Sur de California John Locher - AP

Los ojeadores veteranos que siguieron sus evoluciones en el Draft Combine que se hizo en Chicago no habían sido muy optimistas con sus posibilidades de jugar en la NBA. Más bien lo contrario. Marc Spears, analista de la NBA en ESPN, compartió lo que algunos de estos expertos piensan sobre Bronny después de sus primeros entrenamientos y partidos en el campus. Y algunas opiniones fueron demoledoras.

“Hizo algunas cosas buenas, pero todavía no creo que esté listo para la NBA”, apuntaba uno de los ojeadores, que opinan desde el anonimato porque tienen prohibido hablar en público de estos aspirantes. “Está en el lado de los más bajitos, por lo que tendrá que ser muy bueno en defensa. Se puede ver que tiene buena visión, hace los pases correctos y realiza buenos tiros, pero necesitará más tiempo. Si los Lakers no lo seleccionan, no veo a nadie que lo elija en el Draft”, había expresado como una de las frases más reveladoras.

LeBron James (izquierda) junto a su hijo Bronny Jay LaPrete - FR52593 AP

A su corta edad, y con apenas 25 partidos universitarios disputados en la Universidad de Southern California, justo 11 meses después de sufrir un paro cardíaco por un defecto congénito que hizo temer por su vida y su trayectoria deportiva, Bronny finalmente fue seleccionado por el equipo de su legendario padre. Vale destacar que el adolescente se recuperó tras ser internado, y su equipo médico dio luz verde para que siguiera su carrera en el básquetbol.

Vale destacar que LeBron James acordó una extensión de contrato por dos temporadas en agosto de 2022. Ese nuevo vínculo comenzó a regir a partir de la última temporada, en la que percibirá 46.700.000 dólares, y además irá por la 2024/2025, en la que cosechará US$50.400.000. Una suma fabulosa, inédita para un jugador de 39 años y que cumple 40 en diciembre. Por lo tanto, los 97.100.000 dólares que embolsará LeBron en dos campeonatos lo harán el basquetbolista más remunerado de las casi ocho décadas de la NBA, con un global de 528.992.480 dólares a mediados de 2025, según un cálculo hecho por el periodista Juan Estévez. Como el oriundo de Akron habrá completado entonces 22 temporadas en la elite, habrá percibido a razón de 24.045.112 dólares por certamen en concepto de salarios, y sin incluir otros ingresos.

