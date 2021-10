NBA: a ocho días de su debut en la NBA, Leandro Bolmaro fue enviado por Minnesota Timberwolves a la G-League

A poco más de una semana de haberse convertido en el basquetbolista argentino más joven en debutar en la NBA, el cordobés Leandro Bolmaro, de 21 años, fue enviado por su equipo, Minnesota Timberwolves, a su filial de la G-League, Iowa Wolves, con el objetivo de que sume experiencia en ese conjunto en el torneo de desarrollo que comienza este viernes.

Bolmaro, que firmó con Minnesota por cuatro años el pasado 18 de septiembre procedente de Barcelona, de España, jugó apenas cuatro minutos y 40 segundos ante Houston Rockets en lo que va de la temporada de la liga norteamericana. Entonces, la idea de la franquicia es que el argentino sume ritmo y juego, y se siga desarrollando en los diversos aspectos de la competencia en el otro torneo que viene creciendo y suele ser el destino de los jugadores jóvenes sin continuidad.

Algunos especulan que en la decisión puede haber incidido Pablo Prigioni, que es uno de los asistentes técnicos y este miércoles se mostró entrenando a Bolmaro, en las vísperas del encuentro que los Timberwolves perdieron con Milwaukee Bucks por 113-108.

in the zone 🎯 pic.twitter.com/Ox5Is2y8jX — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 27, 2021

A lo largo de la temporada, Bolmaro puede ser llamado en cualquier momento para reintegrarse al plantel de los Timberwolves. Junto con el argentino, Minnesota también envió a los Wolves de Iowa al base McKinley Wright IV, de 23 años.

Leandro hizo dos puntos en el triunfo por 124-106 ante Houston y mostró buena actitud, pero luego no participó más. “Podría jugar ahora, pero el equipo cuenta con muchos jugadores en su posición y no es parte de la rotación. La idea es que no pierda ritmo de competencia”, explicó el entrenador, Chris Finch.

Leandro Bolmaro jugó su único partido de la NBA para Minnesota ante Houston Rockets Twitter

Con la salida de Bolmaro, en el certamen principal de la NBA quedan solamente dos argentinos: Facundo Campazzo, que juega en los Denver Nuggets, y Gabriel Deck, integrante del plantel de Oklahoma City Thunder.