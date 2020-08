Gregg Popovich, DT de los Spurs, se mantiene en pie mientras que el entrenador en jefe de los Sacramento Kings, Luke Walton (centro), se arrodilla con los jugadores antes del partido de anoche en la NBA Crédito: Usa today sports

La NBA emprendió anoche su capítulo 2 desde la reanudación y trajo algunas situaciones particulares: Gregg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs, y Jonathan Isaac, jugador de Orlando Magic, decidieron no arrodillarse durante el himno estadounidense, en las manifestaciones de la competencia en la lucha contra el racismo.

Antes del partido en que San Antonio venció por 129 a 120 a Sacramento Kings, se lo vio al legendario coach de Manu Ginóbili manteniéndose parado, al tiempo que el foco eran las expresiones del "Black Lives Matter", pero sí lució la remera con el slogan. Luego, explicó: "Prefiero guardar eso para mí mismo. Todos tienen que tomar una decisión personal. La liga ha sido excelente al respecto. Todos tienen la libertad de reaccionar de la forma que quieran. Por cualquier razón que haya tenido, reaccioné de la manera que quería", dijo.

Antes de la victoria sobre Brooklyn Nets por 128-118, Isaac, de Orlando Magic, también se quedó de pie y además no llevó la camiseta de "Black Lives Matter", como sí lo hizo el resto de sus compañeros. Tras el partido, dio su punto de vista: "Creo que la respuesta está en Jesús y no en mi camiseta o la postura durante el himno". Isaac quiso dejar claro que las vidas negras le importan, pero que la religión es fundamental para él.

John Isaac, de Orlando Magic, sin la camiseta de Orlando Magic y parado, en medio de sus compañeros Fuente: AP

"A veces llega un punto en el que solo buscamos alguien a quien señalar, el mal más visible", declaró el interior de los Magic. Añadió que el racismo no es la única plaga de la sociedad y que la respuesta a todos estos problemas está en el evangelio. Isaac informó a sus compañeros durante una reunión de equipo de que iba a tomar esta postura.

El entrenador de Orlando, Steve Clifford, fue preguntado por la decisión de Isaac. Clifford declaró que tanto él como la franquicia, incluyendo a sus compañeros, apoyan la decisión de Isaac de mantenerse en pie durante el himno, aunque no la compartan. " Todos lo apoyamos ", añadió su compañero Evan Fournier tras el encuentro.

Antetokounmpo: "Me encanta que nos hayamos unido"

Giannis Antetokounmpo, de Miwaukee Bucks, dio una exhibición en el triunfo por 119-112 ante Boston Celtics, ya que sumó 36 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. El jugador se sumó al clima de protesta nacional generado por el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco hace dos meses. "Todos somos iguales en este mundo, no importa el color de tu piel, no importa tu religión. Me encanta que nos hayamos unido, que nos hayamos arrodillado juntos antes del partido. Fue increíble".

Al igual que la mayoría de los jugadores, Antetokoumpo cambió el nombre de su camiseta por un mensaje social, en su caso la palabra "Equality" (Igualdad). "Ahora hemos tomado impulso. El mundo entero ha tomado impulso. No podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante", pidió el alero.