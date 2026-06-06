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NBA: los Knicks vencieron a los Spurs en un final agónico y quedaron a un paso de un título histórico

El equipo de Nueva York se impuso 105-104 en San Antonio y lidera la serie 2-0; la franquicia buscará cerrar la final en el Madison Square Garden tras consolidar una racha de 13 victorias consecutivas

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Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, encesta entre Victor Wembanyama y Julian Champagnie, de los San Antonio Spurs
Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, encesta entre Victor Wembanyama y Julian Champagnie, de los San Antonio SpursEric Gay - AP

Los New York Knicks dieron este viernes un paso fundamental en sus aspiraciones de volver a la gloria de la NBA. En un encuentro que se definió en la última posesión, el conjunto neoyorquino logró un agónico triunfo de visitante por 105-104 ante los San Antonio Spurs.

Con este resultado, la serie de las Finales quedó 2-0 a favor de los Knicks, quienes ahora se encuentran a solo dos triunfos de conseguir su primer anillo de campeonato desde 1973.

El desenlace del partido estuvo lleno de tensión en el estadio Frost Bank Center. La estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, tuvo la posibilidad de revertir el tablero, pero falló un lanzamiento de media distancia sobre la hora.

La defensa de Mitchell Robinson resultó decisiva en esa acción final, sellando una victoria que deja a los Knicks en una posición de privilegio antes de trasladar la serie a su casa, el emblemático Madison Square Garden, donde se disputarán el tercer y cuarto duelo.

De esta forma, el panorama para los San Antonio Spurs es complejo. La estadística juega en contra del equipo texano, ya que ningún equipo en la historia de la NBA pudo remontar unas Finales tras perder los dos primeros partidos en condición de local.

Los Spurs, que llegaban a esta instancia con el mote de favoritos tras eliminar al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, ahora están sumidos en la necesidad de una hazaña sin precedentes.

Pese a su buen desempeño, Victor Wembanyama no pudo quebrar la iniciativa de los Knicks
Pese a su buen desempeño, Victor Wembanyama no pudo quebrar la iniciativa de los KnicksEric Gay - AP

El rendimiento individual de los Knicks fue sólido y equilibrado, apoyado en sus dos principales figuras ofensivas. Karl-Anthony Towns lideró el ataque con 21 puntos, mientras que Jalen Brunson aportó otras 20 unidades. Este desempeño colectivo permitió al equipo extender una racha histórica de 13 victorias consecutivas en la postemporada.

Por el lado de los Spurs, Victor Wembanyama fue el máximo anotador del encuentro con 29 puntos y 9 rebotes, pero su gran actuación estadística se vio empañada por errores críticos en el cierre del juego.

Con este triunfo, los Knicks se suman a un selecto grupo histórico, ya que se convirtieron en el tercer equipo en toda la historia de la NBA en ganar los dos primeros partidos de unas Finales como visitantes.

Esta proeza solo había sido lograda previamente por los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1993 y los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon en 1995, dos equipos que terminaron alzándose con el trofeo de campeones.

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