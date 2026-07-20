Por fin se terminó la mentira de Lionel Andrés Messi y ahora llegó el tiempo de investigarlo

Por fin se terminó la mentira de Lionel Messi. Ahora es tiempo de descubrir la verdad. El capitán de argentina deberá dar explicaciones de una vez por todas. No puede mantener engañados a 47 millones de argentinos y a 8300 millones de personas en el mundo. Nadie puede negar que conmueven hasta al más insensible sus lágrimas al final del partido con España en el centro del estadio Metlife. Pero también es verdad que ya es el momento ideal para revisar cada una de sus acciones después de 16 años de carrera con la camiseta de la selección de la argentina, con la de Barcelona, PSG e Inter Miami.

Desde el 16 de octubre de 2004, cuando apareció con la camiseta blaugrana que se convirtió en un farsante de colección. Porque desde entonces no hace más que poner a todo el mundo a sus pies sin oposiciones y eso no existe. Claro, seguro alguno va a decir que era resistido en la Argentina y no está faltando a la verdad, pero como Messi maneja el arte de seducir como nadie, de encantar como ninguno. Sino que alguien explique cómo puede ser que haya logrado, en una tierra en la que se discute todo por deporte y en la que siempre es necesario estar de un lado o del otro para no ser tibio, que todos entiendan que deben rendirse a sus pies y que le deben un homenaje eterno. Eso no puede ser posible, seguro que los trucos de Messi hicieron el trabajo y ya se le va a notar algún cable.

Cómo va a ser cierto que a los 39 años, después de estar dos años jugando en un torneo menor como el de la MLS, un futbolista va a ser uno de los máximos protagonistas de una Copa del Mundo, va a romper el récord de máximo anotador de la historia, va a competir con chicos de 20 años de igual a igual y todos los referentes de la historia del fútbol van a coincidir en que Messi es el mejor de todos los tiempos. En el universo de la pelota nada es absoluto, entonces, es imposible que sea verdad algo semejante.

España levantaba la copa y la cámara se iba con Messi. España festejaba y la gente ovacionaba a Messi. Terminaron de festejar y todas las imágenes se iban con Messi.



Para que tomen dimensión de lo que es Messi. No habrá algo igual, jamas.pic.twitter.com/irAY7uprnw https://t.co/TDusLJwlf1 — Team Leo Messi (@TeamLeoM) July 20, 2026

Quién puede creer que no se trata de un encantamiento o algo parecido que en el medio de la premiación de España como campeón del mundo las cámaras del Metlife Stadium se enfocasen en la emoción del capitán de la selección argentina en lugar de mostrar cómo recibían la medalla Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres, Lamine Yamal o Dani Olmo. No es lógico que suceda algo así, cómo Messi va a saludar al rival y no se va a pelear lleno de odio por la derrota, el fútbol no está preparado para estas cosas, nunca lo estuvo ni lo estará, alguien ya debería tomar la determinación investigar esto. No es normal, basta de engaños.

Seguro que ahora que deja la selección se va a destapar alguna olla. Porque no existe el personaje público sin contraindicaciones, cómo va a ser tan normal, cómo va a tomar mate todo el día, cómo un personaje así se va a comer todas las eses, cómo no va a sacarse fotos arriba de un Lamborghini, ni va a tener una colección de autos de lujo que pueda exhibir en alguna revista. Si no lo hace, es porque no es de verdad.

MY GOAT LEO MESSI AKHIRNYA MENANGIS SAAT MELIHAT KE ARAH BANGKU FANS TIMNAS ARGENTINA 💔😭 pic.twitter.com/jXT0M0MLto — Extra Time Indonesia (@idextratime) July 19, 2026

No puede mantener a todos los chicos encantados de esta manera. No es justo. Es cierto que hay que preservar la ilusión de los más pequeños, pero hay que explicarles que no es normal algo así. Que no hay Messis por todos lados, que no florecen Messis. Ojo, no es sencillo hacerlo, porque parece que alguien se encaprichó en que en la Argentina se den este tipo de fenómenos inexplicables, porque un Diego Maradona y un Lionel Messi no es algo razonable. Cómo van a hacer para explicar por qué en el mundo la gente se derrite de emoción cuando en el paquete que compró de figurita le toca la imagen de Messi o que se ponga a gritar o que no paren de llorar si eso sólo pasa en las películas. Hay que ser honesto, sólo sucede con el Golden Ticket de Charly y la Fabrica de Chocolate. Basta de engaños.

Lo bueno es que ahora eso de tener 6 títulos con la selección argentina (Mundial 2022, Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022, Mundial sub-20 2005 y Juegos Olímpicos 2008), 35 con Barcelona (10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes), 3 con PSG (2 Ligue 1 y 1 Supercopa de Francia), 4 con Inter Miami (Leagues Cup, Supporters’ Shield, título de la Conferencia Este y un título de la MLS) y 8 Balones de Oro, podrá ponerse bajo la lupa y quizá se pueda develar el misterio. Nadie gana tanto y nadie en el fútbol pone feliz a los demás por ganar tanto. Y son infinitos los testimonios de rivales que celebraron, por ejemplo, que Messi haya sido campeón en Qatar 2022. Vamos, esto es fútbol, ya es tiempo de dejar de ser ingenuo.

I’m not mentally prepared for this man to walk out tonight 😭 pic.twitter.com/ExNRkI7TKz — Stop That Messi (@stopthatmessiii) July 19, 2026

Lo bueno del caso es que con el capitán de Inter Miami en los Estados Unidos, lejos de los churros y las propinas en Rosario, de los gestos amables y humanos que le suelen atribuir, se abre una ventana de una posible visita al Área 51, en Nevada, donde quizá lo desnuden por completo y por fin se sepa la verdad: que Lionel Andrés Messi es una mentira y que no pertenece a este mundo. Igual, por las dudas, gracias.