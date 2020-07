Lou Williams habría cometido una falta a las reglas impuestas por la NBA

26 de julio de 2020

La NBA no quiere dejar que nada detenga si competencia y fue muy clara: no iba a permitir ningún tipo de mala conducta mientras los jugadores estén en la burbuja que crearon en Disney. Otorgó permisos para salir del campus de Orange County, en el estado de Florida, a jugadores como Zion Williamson, Patrick Beverley, Domantas Sabonis o Montrezl Harrell, ante diferentes urgencias.

Cuando terminan de atender estos asuntos personales, los jugadores deben cumplir con el protocolo de exámenes médicos y días de cuarentena que establece la competencia. Ahora bien, dentro de estas autorizaciones aparece una que terminó en escándalo, ya que Lou Williams, de los Angeles Clippers, pidió permiso para asistir a un funeral y ahora sospechan que en realidad terminó en un club nocturno.

Según los periodistas Ramona Shelburne y Shams Charania, especialistas en la NBA, la organización comenzó una investigación por la vulneración del espíritu de este permiso. Al parecer, los directivos de la franquicia recibieron fotografías en las que se lo ve a Williams en un club de striptease en Atlanta, una ciudad en la que jugó dos años (de 2012 a 2014). El rapero Jack Harlow le hizo unas fotos para Instagram que luego borró con una justificación dudoda: "Eran fotos antiguas con Lou y estaba recordando cuánto extraña aquellos tiempos".

lou williams

Sin embargo, aseguran que no sirve como excusa: la mascarilla que tenía Williams es una de las que la NBA les proporcionó en Orlando, que formaba parte de los regalos de bienvenida entregados a los basquetbolistas. ESPN aporta que la NBA ha hablado con Williams para conocer su versión y el jugador les ha asegurado que fue sólo a cenar después de asistir al funeral de Paul Williams, el padre de uno de sus mejores amigos.

Si bien Lou Williams ya regresó a la burbuja de Disney, cuentan los periodistas que están dentro de ese contexto que los directivos de los Clippers están muy molestos con el jugador. Incluso, en la última conferencia de prensa, el entrenador del equipo, Doc Rivers, intentó no generar controversia, aunque reconoció: "No puedo hablar mucho porque no estaba allí con él. Viendo las fotos, no es algo que haya disfrutado advertir".

Según ESPN, la NBA está investigando lo que hizo el escolta de los Clippers para evaluar la duración de su posterior cuarentena obligatoria. En principio se estima que no podrá jugar los dos primeros partidos de la temporada oficial, que comenzará el 30 de julio próximo.