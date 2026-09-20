Nicolás Laprovíttola brilló en el título de Joventut de Badalona: nueve triples, uno sin mirar cómo entraba, y el premio MVP

Una noche de ensueño vivió Nicolás Laprovíttola. Y fue justamente ante su exequipo. El argentino fue la gran figura de Joventut de Badalona, que se coronó campeón de la Supercopa española de básquetbol con un triunfo resonante ante Barcelona por 101 a 87 en la final. El base anotó 31 puntos y fue determinante desde la línea de triples. Fue elegido MVP del duelo decisivo y todos se rindieron ante su producción.

La Liga ACB de España organizó este fin de semana la 27ª Supercopa de básquet con la participación de cuatro equipos: Valencia Basket, como campeón de la liga; Barcelona, finalista de ese mismo certamen; Baskonia,, por ser el último ganador de la Copa del Rey, y Joventut de Badalona, como anfitrión.

Nicolás Laprovíttola fue la gran figura de Joventut de Badalona, que logró la Supercopa de España ante Barcelona Quique García - EFE

Todo comenzó el sábado con las semifinales. El Blaugrana derrotó 87 a 86 a Valencia, mientras que el local le ganó por 96 a 84 a Baskonia. Esto depositó a los dos equipos en la definición que se jugó este domingo en el Pabellón Olímpico de Badalona.

Quien lideró al ganador de la noche fue Nicolás Laprovíttola. El base fue quien le puso ritmo al gran triunfo del equipo local. El argentino de 36 años marcó 31 puntos con un determinante ¡9 de 13 en triples!, un 69% de efectividad. Uno de los lanzamientos más sorprendentes de la noche fue en los últimos segundos del primer cuarto. Con el partido 29 a 23 a favor de su equipo, tiró de triple ante la marca de Josh Bebo y antes de que la pelota ingrese, se dio vuelta y se dirigió a su campo a defender. Una acción que hizo delirar al público que llenó el estadio.

Además, el exLanús repartió 7 asistencia y finalizó con una valoración de +28. Todo en 22 minutos. Pero no sólo eso. En el fin de semana completo, Lapro logró el récord de puntos (58) y triples anotados (14) en una misma edición; también la mejor marca en triples en una final (9) y entre la semifinal y la definición generó 96 puntos entre puntos y asistencias. Por todo esto fue elegido como el MVP (jugador más valioso).

“Todo el fin de semana fue una fiesta. Estamos disfrutando mucho como equipo. Hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Esto nos tiene que dar un empuje para esta temporada. Yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos”, destacó Laprovíttola.

Es el decimotercer título para el basquetbolista argentino en toda su carrera teniendo en cuenta sus logros con Flamengo, Real Madrid, Barcelona y la selección argentina. Además, es su tercera Supercopa (ganó con el Merengue en 2019 y 2020) y el primero campeonato con Joventut Badalona, equipo en el que está atravesando su segundo ciclo.

Otra de las grandes figuras del equipo campeón fue el experimentado jugador español Ricky Rubio. El base marcó 10 puntos y dio 8 asistencias y tras el partido llenó de elogios a su compañero: “Ha hecho un partidazo, nos ha llevado a ganar el partido. Como compañero y aficionado del baloncesto es bonito ver el desglose que tiene, la magia que tiene. Este año lo vamos a disfrutar muchísimo, estamos en un momento de nuestras carreras en el que creo que lo vamos a hacer”, expresó Rubio.

Por otro lado, Joventut de Badalona terminó con una maldición. Se convirtió en el primer equipo anfitrión en levantar el trofeo de Supercopa delante de su público, algo que nunca había ocurrido. Además, el equipo catalán volvió a ganar este trofeo tras casi 40 años, luego de haberlo ganado en las ediciones de 1985-86 y 1986-87.

Por otra parte, sumó un título oficial después de 18 años de espera. Sus últimas veces habían sido en 2007-08, en la que logró un doblete ganando la Copa del Rey y la ULEB Cup (ahora denominada EuroCup). De este modo, Joventut de Badalona suma 15 títulos nacionales (4 Ligas Endesa, 8 Copas del Rey, 3 Supercopas Endesa) y otros 5 internacionales: 1 Euroliga, 2 Korac, 1 ULEB Cup y 1 FIBA Eurocup.