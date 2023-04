Se despenalizará el consumo recreativo de la marihuana en la NBA, un paso histórico

escuchar

Una determinación histórica en la NBA y que impactará en el resto de las disciplinas deportivas profesionales: La liga más poderosa del universo básquetbol estableció en el nuevo convenio colectivo con los jugadores, la despenalización del uso recreativo de la marihuana . Esta medida que fue muy solicitada por varias estrella de la competencia, entrará en vigencia desde la temporada 2023/24.

Según el último convenio (establecido entre 2017 y 2023), la marihuana era una sustancia prohibida que acarreaba una sanción de cinco partidos si había tres positivos. Los jugadores se sometían a unos cuatro controles anuales. De forma progresiva se empezó a liberalizar su uso, hasta este acuerdo que da paso a legalizar totalmente su utilización.

LeBron James es otro de los jugadores que apoyó varias de las nuevas medidas del convenio colectivo entre los jugadores y la NBA

Desde la burbuja de Disney en Orlando, un espacio que se buscó para no detener la competencia en plena pandemia, se comenzó a pensar en despenalizar el uso de la marihuana. Ya nadie oculta su utilización entre los deportistas. Kevin Durant fue uno de los se expresó sobre este tema y hasta se mostró fumando: “ Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana sólo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate ”, contó en All The Smoke, un programa en el que también Matt Barnes y Stephen Jackson confesaron que eran habituales usadores de esta sustancia.

Es la primera Liga de los Estados Unidos que autoriza el consumo recreativo de la marihuana. La NFL también estudia aplicar la misma medida, pero todavía no se oficializó que está legalizada en el fútbol americano. En la NBA, desde la década del 90 que está planteado este tema, incluso, en 1997, en una charla de Joe Dumars, con The New York Times, explicó que era muchos los jugadores que fumaban: “ Si hacen controles se tiene que suspender la liga ”, contó el ex jugador de Detroit Pistons.

No hay números oficiales de cuántos son los jugadores que consumen marihuana, pero algunos medios de los Estados Unidos publicaron que más de la mitad de los jugadores que actuaban en la NBA en los 90 fumaban de manera recreativa. Incluso, en una charla con los medios, cuando le consultaron a Steve Nash, cuando jugaba en Phoenix Suns, si usaba cannabis, la respuesta más clara fue: “Soy de Vancouver, hermano”.

Otros cambios importantes

La legalización del consumo de la marihuana no es la única medida de la NBA para la próxima temporada. También incluyó en el nuevo acuerdo que los jugadores puedan invertir en franquicias propias de la liga o de la WNBA, así como promover o apostar en compañías deportivas y de cannabis.

Uno de los jugadores beneficiados a la nueva medida de invertir en franquicias es LeBron James que en más de una oportunidad comentó que le gustaría tener un equipo en Las Vegas. De esta manera, la NBA dar otro paso para generar más conformidad entre sus principales activos: los jugadores.

Steve Nash, cuando era jugador de Phoenix Suns, dejó en claro que sí consumía cannabis

Las inversiones en equipos (algo que en lo que la NBA va ser pionera en lo que respecta a los jugadores) se harán a través de una firma de capital inversión seleccionada por el sindicato. Los acuerdos publicitarios y de promoción con casas de apuestas no deben estar relacionados con la actividad de apostar en sí. Es uno de los puntos más polémicos del nuevo convenio, por abrir la puerta a un vínculo más estrecho y oficial entre jugadores y empresas.

LA NACION