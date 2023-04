Néstor Gorosito: el DT de Colón se molestó con un periodista que lo calificó de “tribunero”

escuchar

Los resultados no acompañan a Colón. El empate de anoche 0 a 0 ante Atlético Tucumán, en el Cementerio de los Elefantes, dejó un clima de demasiada tensión porque el equipo quedó en el fondo de la tabla, con apenas seis puntos y ninguna victoria en la Liga Profesional. Algunos silbidos e insultos bajaron desde las tribunas y todo quedó matizado por un estado de nervios, producto de una campaña con seis empates y tres derrotas. El descontento por el rendimiento del conjunto sabalero se trasladó afuera de la cancha, porque en la conferencia de prensa posterior, Néstor Gorosito tuvo un fuerte cruce con un periodista partidario y se multiplicaron los malos ánimos.

Una palabra puede cambiar todo. Antes de formularle la pregunta a Gorosito, el periodista Carlos Pérez, del programa Locura Sabalera, hizo una introducción en la que aseguró que el DT había generado buena aceptación en el público de Colón... “Yo te había dicho que pocos técnicos habían logrado captar esa atención y esa convocatoria. Se había entusiasmado el hincha con vos, incluso captó ese mensaje tribunero, que te gusta el porrón, el vino, la cumbia...”, dijo Pérez.

La respuesta a estas palabras no se demoró en llegar, porque Gorosito lo interrumpió y le dijo: “ No digas tribunero, yo no soy tribunero, es lo que yo siento. La primera vez que vine vos hiciste una pregunta, vos venís buscando mierda. La primera vez buscaste mierda, y ahora otra vez lo mismo, lo que menos soy es tribunero. Al contrario, no quiero a los que son tribuneros ”.

"YO NO SOY TRIBUNERO" 🔥



El picante cruce de Pipo Gorosito con un periodista partidario en la conferencia de prensa tras el empate de Colón ante Atlético Tucumán.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LnKpgO6Zqm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 3, 2023

Con la idea de bajar un poco la tensión, el periodista siguió: “Siempre con el mayor de los respetos que te merecés vos y yo también, la pregunta que se hace el hincha... Es la respuesta de la silbatina generalizada, que creo que entraste en la bolsa... ”.

Y nuevamente Gorosito lo interrumpió, pero esta vez con una pregunta con una cuota de ironía: “¿Hablaste vos con la gente? ¿Hablaste vos con toda la gente?”. Entonces, lejos de correrse del ida y vuelta, Pérez le respondió al entrenador: “No, pero la mayoría me lo dice, en la radio, en la charla en la calle, que esperaba más de todos ¿Vos estás convencido de que con estos hombres se puede salir? El equipo está en zona de descenso, hoy se jugó con el penúltimo. ¿Con estos jugadores se puede tener esperanzas o ya tocaron techo y es lo que hay?”.

Néstor Pipo Gorosito se fastidió cuando lo tildaron de "tribunero" Télam/Luis Cetraro

Lejos de ir por más controversia, pero sí con un evidente fastidio, el entrenador de Colón respondió a este última consulta: “¿Qué podés hacer? Cambiar jugadores, no. Somos lo que estamos, tenemos que sacar esto adelante. Me preocuparía mucho más seguir jugando como contra Gimnasia o el primer tiempo con Huracán. Contra Newell’s, contra Independiente y hoy, para mí, merecimos ganar”.

La conferencia siguió ya sin la tensión anterior, con Gorosito asegurando que, en el próximo partido, ante Boca, en la Bombonera, Colón no va a cambiar lo que viene haciendo dentro de la cancha y analizó el presente de su equipo: “ Uno entiende la molestia, nadie quiere ganar más que los jugadores, ni el hincha más fanático del mundo. Ganar te da más prestigio, ganás más plata, la única forma de salir es de esta forma y todos juntos. No conozco jugadores que con insultos jueguen mejor . Con Newell’s merecimos ganar, hoy también, con Huracán también lo podríamos haber ganado con el gol de Pierotti. Lo que me preocupó más fue con Gimnasia, pero son rachas que atraviesan los equipos. No es justo la cantidad de puntos que sacamos, hay una realidad y es que empatamos los cinco”.

LA NACION