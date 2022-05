Steve Kerr y una dolorosa conferencia de prensa en la que no quiso hablar de básquet: “¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado”

“No voy a hablar de básquet, cualquier pregunta relacionada con el básquet, no importa”. Quien comenzó así su conferencia de prensa antes del cuarto juego que Dallas Mavericks derrotó a Golden State Warriors por 119 a 109, en la final de la conferencia oeste de la NBA, fue Stve Kerr, el entrenador del equipo de San Francisco. Con una fuerte sensación de bronca y de tristeza, el coach de 56 años hizo una desgarradora catarsis luego de lo sucedido este martes en Texas, donde un adolescente provocó una masacre en una escuela primaria en Uvalde, donde murieron 19 niños y dos adultos.

En las respuestas a los periodistas antes del partido, el foco de Kerr fue determinante. Sentado ante la prensa, se centró directamente en el trágico episodio que marcó tendencia impacta al mundo. “Desde que salimos de la filmación, alrededor de catorce niños fueron asesinados a 400 millas (645 km) de aquí, y un maestro. En los últimos 10 días, hemos tenido ancianos y negros asesinados en un supermercado en Buffalo, hemos tenido feligreses asiáticos asesinados en el sur de California, ahora tenemos niños asesinados en la escuela”, expresó el entrenador.

Al borde del llanto, Steve Kerr durante la conferencia de prensa Scott Strazzante - San Francisco Chronicle

No ocultó su bronca e indignación en ningún momento y en tres oportunidades golpeó la mesa. También se mostró compungido y hasta llegó a hablar con la voz quebrada “¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado. Estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera”, reclamó. “Estoy tan cansado. Perdóneme. Lo siento. Estoy cansado de los momentos de silencio. Ya es suficiente”, agregó.

Kerr apuntó contra los senadores para que traten una ley de control de armas: “Hay 50 senadores en este momento que se niegan a votar sobre la ley para prohibir el control de armas de fuego, que es una regla de verificación de antecedentes que la Cámara aprobó hace un par de años. Ha estado sentada allí durante dos años. Hay una razón por la que no lo votarán: para aferrarse al poder. Te pregunto, Mitch McConnell, todos los senadores que se niegan a hacer algo con respecto a la violencia, los tiroteos en las escuelas, los tiroteos en los supermercados, te pregunto: ¿vas a anteponer tu propio deseo de poder a las vidas de nuestros niños y ancianos? ¿Y nuestros feligreses? Porque eso es lo que parece. Eso es lo que hacemos todas las semanas”.

La palabra de Steve Kerr

Cansado de lo que se vive en Estados Unidos con este tipo de situaciones, el entrenador tuvo la iniciativa de referirse al tema hace tiempo: “Así que estoy harto. He tenido suficiente. Vamos a jugar el juego esta noche. Pero quiero que cada persona aquí, cada persona que escuche esto, piense en su propio hijo o nieto, madre o padre, hermana, hermano. ¿Cómo te sentirías si esto te pasara hoy?. No podemos volvernos insensibles a esto. No podemos sentarnos aquí y simplemente leer sobre esto y decir, bueno, ‘tengamos un momento de silencio y juguemos un partido de básquet”, sentenció.

Para concluir, otra vez se manifestó dureza hacia los políticos de su país: “Cincuenta senadores en Washington nos van a tomar como rehenes. ¿Se da cuenta de que el 90 por ciento de los estadounidenses, independientemente de su partido político, quiere verificaciones de antecedentes, verificaciones de antecedentes universales? Somos rehenes de 50 senadores en Washington que se niegan siquiera a someterlo a votación, a pesar de lo que queremos los estadounidenses. No lo votarán porque quieren aferrarse a su propio poder. Es patético. Ya he tenido suficiente”, concluyó.

A pesar de los tiroteos masivos recurrentes y una ola nacional de violencia armada, múltiples iniciativas para reformar las regulaciones sobre armas han fracasado en el Congreso de Estados Unidos, dejando que los estados y los consejos locales promulguen sus propias restricciones. Estados Unidos registró 19.350 homicidios con armas de fuego en 2020, casi un 35% más que en 2019, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública estadounidense.