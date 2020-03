NBA: Todos los cuidados y recomendaciones por el avance del coronavirus

Adam Silver, el comisionado de la NBA que se pronunció acerca del coronavirus

El avance del coronavirus y los recientes cuatro casos fatales en los Estados Unidos mantiene alerta a la NBA. Se encendieron las alarmas y la liga estadounidense ya puso en marcha algunas acciones como medidas de prevención. El efecto del COVID-19 obligó a la organización a lanzar recomendaciones básicas a los jugadores que serán isntrumentadas de inmediato: evitar que los jugadores se den la mano con los aficionados cuando los esperan para saludarlos o cuando abandonan el campo de juego rumbo a los túneles para acceder a los vestuarios.

Además, otra sugerencia a las franquicias es que no deben usar los objetos de escritura que les ofrezca los fanáticos para que les firmen autógrafos si desean seguir haciéndolo o simplemente no firmar más durante el tiempo que dure el brote del coronavirus.

La NBA, por intermedio del comisionado Adam Silver, se puso en contacto con las franquicias y elevó un memorando interno para que los equipos tengan en cuenta también la posibilidad de que los entrenamientos y eventos fuera de Estados Unidos sean limitados o incluso cancelados, debido a la posible escalada del coronavirus. Además, el arranque de la temporada 2020-21 que estaba programado para que se pueda llevar adelante en Japón podría quedar sin efecto, especialmente desde que la instancia de clasificación olímpica del béisbol fue pospuesta.

También el sindicato de jugadores está atento al tema, ya que realizó varias consultas a Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y expertos en enfermedades infecciosas. La NBA informó que la salud de los jugadores, todo el personal de la liga y los aficionados es el objetivo primordial de su labor y política de protección.

Algunos jugadores ya comenzaron a aplicar estas medidas. El escolta de Portland Trail Blazer, CJ McColllum, se expresó en redes sociales acerca de esta situación: "El coronavirus ha golpeado oficialmente a Oregon. Más específicamente Lake Oswego. Asegúrense de lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o más y cubrirse la boca cuando tosan. Dejaré de firmar autógrafos hasta nuevo aviso", explicó el escolta.

Lo cuidados de la Euroliga y el miedo de la mujer de Campazzo

En la Liga de España también hay mucha preocupación por el avance del coronavirus y jugadores de Real Madrid, como Tavares, Thompkins y Rudy Fernández, se manifestaron en las redes sociales por el viaje a Milán para disputar un juego de la Euroliga. El equipo merengue juega este martes ante el Armani sin público debido a la crisis con el COVID-19.

Facundo Campazzo, el argentino de Real Madrid Crédito: @ABCCom

Facundo Campazzo habló con los medios antes del duelo con Armany trató de bajar la tensión, pero contó una situación familiar respecto a este tema: "No estamos ni preocupados ni con miedo, sino tranquilos. La Euroliga decidió que se jugara con algunas especificaciones, como el hecho de que sea a puerta cerrada. Nunca jugué un partido así y se nos hará raro que no haya ni periodistas. Por el momento, no nos han dicho nada de ningún protocolo ni del uso de barbijos. Estamos en manos de la Euroliga, ellos van a pensar en la salud del jugador y en todos los que están vinculados con el encuentro. Uno piensa en la familia, sí; pero si se juega, se juega y vamos a ir a ganar el partido. Sabemos qué precauciones hay que tomar. ¿Qué dice nuestra familia? Mi mujer quiere que me quede en casa, pero confiamos en el club y en la Euroliga. Jugar sin público es una medida justa para que nosotros y nuestras familias estén más tranquilas".

Su compañero de equipo, Edy Tavares, escribió en Twitter: "Yo creo que la prioridad ahora no es el partido, sino nuestra salud y la de nuestros familiares y por un partido podemos jugarnos el resto de los que quedan". Y otro integrante del plantel de Real Madrid, Trey Thompkins, también publicó: "¿Por qué no podemos jugar en una cancha neutral? Este virus es algo serio. así que tratémoslo como lo que es, por favor".