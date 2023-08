escuchar

El ingreso al Salón de la Fama de la NBA es un paso hacia la gloria deportiva. La camada del Naismith Memorial Basketball Hall Of Fame 2023 tuvo su gala especial en Springfield, en una noche cargada de emociones. Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwayne Wade y Gregg Popovich fueron inducidos y ya forman parte de la Clase de 2023. Y como toda velada tan particular, se vivieron momentos que permitieron conocer detalles de lo que fue el Big Three de San Antonio, ya que a la hora de subirse al escenario el base francés de los Spurs, habló de su vínculo con Emanuel Ginóbili y Tim Duncan, lo que acaparó la atención de la sala y despertó risas y aplausos.

El francés que jugó casi 16 temporadas en San Antonio llegó al escenario y allí lo esperaban sus compañeros de mil batallas: Duncan y Manu Ginóbili. Y Parker cuando habló de la relación con ellos volvió a contar, así como lo hizo hace cuatro años cuando izaron su camiseta número 9 en el AT&T Center de San Antonio, que el comienzo con el bahiense fue duro, en especial porque desde la Argentina se aseguraba que no le quería pasar la pelota y que no se llevaban bien como compañeros de equipo.

Parker 🤝 Ginóbili



Tony y su relación con Manu, el aliado que hoy lo presenta en el @Hoophall 🤩 pic.twitter.com/U8D0vPQeK6 — NBA Latam (@NBALatam) August 13, 2023

Hizo todo tipo de bromas, pero a la hora de hablar de las cualidades del argentino dejó en claro qué piensa: “ Manu es único, el jugador más único con el que he jugado . Y era tan único que Pop [por Gregg Popovich] no sabía qué hacer con él en sus primeros dos años. Fue muy valioso como base ver las caras de Pop después de sus pases, porque Manu tenía dos tipos de pases: el sencillo, del que todos después hablaban y eso fue increíble y los que iban directamente a los hinchas en las tribunas, esos eran los que le encantaban a Pop... ”, dijo Parker, y el auditorio explotó en carcajadas.

Y con un absoluto manejo del escenario, Parker volvió a captar la atención de todos cuando fue el tiempo de hablar de Duncan: “Creo que todos lo saben, pero volveré a decirlo: Timmy no me habló en mi año de novato. La gente piensa que estoy loco, pero es la verdad. A Timmy no le gustan los franceses, no le gusta mi acento francés ”, dijo el ex base Spurs y las risas se multiplicaron. Y continuó: “Y no me habló hasta que jugué bien en mi año de novato frente a Gary Payton, uno de los ídolos. Recuerdo que me dijo tres palabras: ‘Todos estará bien’”.

Tony Parker ingresó al Salón de la Fama y le dedicó palabras a Manu Ginóbili y Tim Dunca, sus compañeros en los Spurs y con los que ganó cuatro títulos de la NBA MIKE LAWRIE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entonces, para el final dejó la frase más emotiva para los dos ex jugadores que lo acompañaron en la conquista de cuatro anillos de la NBA: “ Y todo estuvo bien. El pequeño francés, el joven de Argentina y un nadador de Islas Vírgenes, ¿quién podía pensar que ganaríamos cuatro campeonatos juntos?... Fue un honor jugar con ustedes, muchachos ”, finalizó Parker. Todos se pusieron de pie y aplaudieron al francés que acababa de ingresar al Hall de la Fama, pero también a uno de los Big Three más poderosos de la historia de la NBA y que construyó una dinastía en los Spurs, de la mano de Gregg Popovich.

LA NACION