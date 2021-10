Eva Longoria: de un amor de juventud a sufrir una inesperada infidelidad y conocer al amor de su vida

Eva Longoria es toda una experta en materia de galanes . Casada en tres oportunidades, la actriz y productora no sólo ha sido noticia por su trabajo sino también por los pretendientes que la han rodeado a lo largo de los años. Es que, sin dudas, la protagonista de Amas de casa desesperadas siempre fue una de las mujeres más deseadas y atractivas de Hollywood.

Tras un intenso historial amoroso y algunas controversias, la estrella de raíces latinas parece haber encontrado la estabilidad que tanto buscaba. En pareja desde hace casi ocho años con el empresario José Antonio Bastón, Longoria disfruta de un gran presente sentimental en el que no sólo encontró al hombre de su vida sino que logró cumplir su sueño: ser mamá.

Dos matrimonios fallidos y un affaire musical

Eva Longoria junto al actor Tyler Christopher, quien fue su primer marido Arun Nevader - WireImage via Getty Images

Eva Jacqueline Longoria Mireles nació el 15 de marzo de 1975 en Corpus Christi, Texas. A pesar de ser norteamericana, sus raíces latinas (tiene ascendencia mexicana y española) se dejan ver en su figura curvilínea y su rostro exótico; algo que la actriz supo usar en su favor para triunfar en la pantalla y en su vida.

Su primer marido fue el actor Tyler Christopher. En 2002, los intérpretes se conocieron en el set de la serie General Hospital y se enamoraron al instante. Tanto, que a los pocos meses decidieron dar el sí en una apresurada ceremonia en Las Vegas, de la cual Sarah Michelle Gellar y su esposo, Freddie Prinze Jr. fueron testigos. La relación duró apenas dos años y la propia Longoria admitió que el matrimonio no funcionó porque en ese entonces era muy joven para estar casada. Pocos recuerdan esta relación, pero lo cierto es que por ese entonces era una de las parejas más cotizadas de la televisión matutina norteamericana. De hecho, ella cambió su apellido a Eva Longoria Christopher, algo que puede comprobarse en todos los créditos actorales de esa época.

¡Hora de soplar velitas! Eva Longoria celebrando su cumpleaños número 30 junto a su novio de entonces el cantante J.C. Chasez de N'Sync FLY/The Grosby Group

Después de su divorcio en 2004, la actriz comenzó a hacerse bastante conocida gracias a su papel como Gabrielle Solís en la exitosa serie Amas de casa desesperadas. Será por esto que su fugaz romance con JC Chasez, el exintegrante de la banda N’Sync llamó la atención de la prensa. Aunque parecían no encajar, Longoria se proclamaba fanática de la música pop y su affaire se hizo muy popular, aunque duró menos de un año.

Meses después de este nuevo fracaso sentimental, Longoria decidió darle una nueva oportunidad al amor cuando conoció al jugador estrella de los San Antonio Spurs, Tony Parker. Segura de haber encontrado al hombre de su vida, volvió a pasar por el altar en 2007, más precisamente el día 7 del mes 7 de 2007, fecha que considera cabalística y que lleva tatuada en números romanos en su muñeca derecha.

En una boda de ensueño, la actriz y el basquetbolista de la NBA sellaron su amor en el castillo Vaux le Vicomte en París y se juraron amor eterno, algo que se resquebrajó tres años después cuando la pareja se vio envuelta en rumores de infidelidad. Si bien Longoria tenía intenciones de mudarse a Francia con el deportista, todo voló por los aires cuando descubrió que su marido la estaba engañando con la mujer de uno de sus compañeros de equipo.

Eva Longoria y Tony Parker pasaron de ser una pareja perfecta a terminar su matrimonio en medio de un escándalo Crystal Pictures CRY/The Grosby

“Le cayó total y completamente por sorpresa y está desolada”, había dicho en su momento Mario López, íntimo amigo de la actriz y productora. Al parecer, Longoria encontró en el celular de su marido varios mensajes con un alto contenido erótico entre él y Erin Barry, que además de ser la esposa del basquetbolista Brent Barry, era una de sus mejores amigas. “Ellos se conocían, se enviaban mensajes. Había flirteo, pero jamás tuvo nada físico con ella”, señaló un allegado a la pareja. Sin embargo, esa no fue la única vez que Parker se vio envuelto en este tipo de líos amorosos, ya que al principio de su matrimonio se rumoreó que mantuvo una aventura con la modelo francesa Alexandra Paressant.

Fue así como en 2010, la actriz presentó una demanda de divorcio, solicitó recuperar su apellido y borró con láser los dos tatuajes que tenía en alusión a su marido: la fecha de casamiento y sus iniciales que se había dibujado en “un lugar que solo él” podía ver. A diferencia de su primera separación (que logró mantener fuera del foco de atención), esta ruptura fue increíblemente mediática. “Es con gran tristeza que después de 7 años juntos, Tony y yo hemos decidido divorciarnos. Nos amamos profundamente y oramos por la felicidad de los demás “, escribieron los protagonistas en sus respectivas cuentas de Twitter, sin ahondar en los motivos del conflicto.

Eva Longoria descubrió los mensajes hot que Tony Parker se escribía con otra mujer Archivo

Si bien la carrera profesional de Longoria se encontraba en pleno apogeo por el éxito de la serie de ABC, su vida personal se vino abajo y su divorcio, que finalmente se concretó en enero de 2011, se convirtió en uno de los más comentados de Hollywood.

Nuevos aires

Convencida de no dejar que su nuevo fracaso matrimonial interfiriera en su autoestima, la artista tomó las riendas de su vida y volvió a disfrutar de su soltería. Sus amigas españolas Penélope y Mónica Cruz quisieron ayudarla en este difícil trance y decidieron presentarle a su apuesto hermano, Eduardo Cruz. El flechazo no tardó en llegar y, aunque su romance fue bastante intermitente, la actriz y el cantante se convirtieron en una de las parejas más buscadas por los paparazzi durante 2011 . Si bien en un principio intentaron mantenerlo en secreto, la confirmación llegó cuando la pareja fue fotografiada en Miami, a los besos, a bordo del yate Utopía III, propiedad del dueño de una marca de cosméticos muy importante.

¡In fraganti! Los paparazzi captaron a Eva Longoria y Eduardo Cruz, a la salida de un restaurante en Hollywood The Grosby Group

De toda maneras, esta relación no prosperó y, al cabo de un año, cada uno decidió seguir su camino. De hecho, hoy en día el compositor español está en pareja con la actriz argentina Eva de Dominici, con quien tiene un hijo.

En el caso de Longoria, su futuro continuó al lado de otro seductor, el jugador de fútbol americano Mark Sánchez. En realidad, su noviazgo con este deportista -12 años menor- ocurrió entre una de las tantas rupturas con Cruz, por lo cual también fue bastante corto. Entre risas y muy cómoda, la artista confirmó su situación sentimental en un programa de televisión: “Mark y yo estamos, ya sabes, bien. Estamos felices y saliendo”, dijo. Sin embargo, los compromisos laborales de ella y la apretada agenda deportiva de Sánchez hicieron casi imposible una relación estable y normal, motivo por el cual al cabo de unos meses decidieron poner punto final.

Después del futbolista, llegó el turno de Ernesto Arguello. La actriz y el empresario y filántropo se conocieron cuando él fue elegido como uno de los solteros más codiciados en el programa de televisión de citas Ready For Love, producido por ella. A partir de ese momento, se hicieron inseparables.

Después de cuatro meses de estar juntos, Eva Longoria y Ernesto Arguello terminaron con su relación SPN/The Grosby Group

Si bien parecían tener mucho en común (Longoria es una reconocida empresaria por sus restaurantes de comida mexicana y su labor como activista social), lo cierto es que este affaire corrió la misma suerte que los anteriores y solo duró cuatro meses. Según informó la revista People, las razones del distanciamiento tenían que ver con las apretadas agendas laborales y sus viajes. Mientras ella vivía en Los Ángeles, el empresario de origen hondureño residía en Miami. No obstante, Longoria y Arguello siguieron siendo amigos por un largo tiempo.

“Mi ángel, mi vida, mi todo”

Cansada de las relaciones esporádicas y sin rumbo, Longoria decidió cambiar de rubro (en cuanto a lo amoroso) y evitó todo tipo de candidatos famosos. Y si bien no lo cumplió a rajatabla, casi lo logró. En 2013, la protagonista de El centinela sorprendió a todo Hollywood con su nueva compañía. Esta vez, el hombre en cuestión era José Antonio “Pepe” Bastón, nada más y nada menos que el presidente de contenidos y programación de Televisa.

Eva Longoria y José Antonio Bastón, juntos por las calles de Los Ángeles Getty Images

Si bien empezaron a salir a raíz de una cita a ciegas que organizó un amigo en común, no tardaron mucho en darse cuenta que ya se habían cruzado tiempo atrás cuando ella participó del Teletón de México de 2009 organizado por el canal. Sin embargo, este segundo cruce fue diferente: ninguno pasó inadvertido por el otro y la química fue instantánea. “No recordaba haberlo conocido la primera vez, pero en esta oportunidad tuvimos chispas inmediatas. Había un brillo a su alrededor...”, recordó la actriz sobre ese encuentro al cual Bastón casi no acude por temas de agenda.

No hizo falta mucho para convencerse de que eran el uno para el otro y, al día siguiente, la pareja se encontró nuevamente para almorzar, una cita que terminó en merienda porque duró más de cuatro horas. “Era el hombre más guapo que jamás había visto. Tan carismático, encantador, dulce y divertido”, confesó la actriz sobre las cualidades que más la enamoraron.

Aunque intentaron mantener su noviazgo lejos de los flashes, la emoción y la felicidad que los envolvía no hizo esto posible . En noviembre de 2013, la pareja hizo publica su relación en la inauguración del Museo Jumex en México y, desde entonces, no se separaron nunca más. De hecho, la actriz inmortalizó ese momento y lo convirtió durante un tiempo en la funda de su celular.

Eva Longoria presentó a su nuevo amor, Jose Antonio Bastón Getty

“Él ha estado cortejándola como todo un caballero (...) Está loco por ella”, le dijo a la revista People un testigo del evento. Por su parte, Longoria confesó que fue lo que más la atrapó de su novio de 45 años. “Estoy muy feliz y emocionada de estar con una persona tan amable como Pepe. Tiene inteligencia y humor, es probablemente uno de los primeros hombres con los que he salido que ha sido mayor y establecido, básicamente un adulto. Es tan agradable estar del brazo con alguien que es tu igual (...) Soy muy afortunada”, señaló mientras se paseaba sonriente del brazo de su amado.

Dos años después, la pareja se comprometía en Dubai demostrando que su amor no sólo quedaba en unas simples palabras. “Estoy aún asimilando el compromiso que fue maravilloso (...) Pepe es increíble, el hombre más amable que he conocido. Pero es muy discreto así que me dice que no hable de él”, expresó en su paso por el programa Today mientras jugueteaba con su gran anillo de compromiso.

Eva Longoria y Pepe Bastón se comprometieron en Dubai.

Tan sólo cinco meses después, más precisamente el 21 de mayo de 2016, la pareja decía “sí, acepto” en una elegante boda en la casa del empresario, ubicada en Valle de Bravo. Si bien este fue un paso importante en la relación, la flamante novia -que lució un vestido diseñado por su amiga Victoria Beckham- advirtió que el matrimonio no era tan importante como la unión que mantenía con Bastón. “Siempre estuvimos casados en nuestro corazón y en nuestra alma, por lo que la boda fue una hermosa fiesta para celebrar con todos”, opinó sobre esta “gran boda mexicana” que reunió a grandes estrellas de la escena internacional como Ricky Martin y el matrimonio Beckham, entre otros.

Un año después, en diciembre de 2017, la felicidad del flamante matrimonio se incrementó con una noticia muy esperada: Eva, de 42 años, estaba embarazada de su primer hijo. Mientras que para la artista la llegada de su bebé era un sueño que anhelaba desde hacía tiempo, para Bastón se trataba de su cuarto heredero, ya que hasta ese entonces tenía tres hijos con su exmujer Natalia Esperón, con quien estuvo casado durante 10 años.

“Los últimos 20 años de mi carrera me han dado mucho. Me ha dado amigos, me ha dado oportunidades, premios y honores, pero luego la vida me dio a Pepe y a sus hermosos hijos. Es con Pepe que me di cuenta de que puedo hacer realidad todos mis sueños, incluido mi hijo que está en camino, y estoy feliz de que esté aquí con nosotros en este momento. Así que gracias amor por completar todos mis sueños”, declaró públicamente cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2018.

La actriz fue mamá por primera vez a los 43 años Instagram Eva Longoria

Finalmente, el 19 de junio de ese mismo año nació Santiago Enrique Bastón . Muy feliz, la estrella compartió con todos sus seguidores la primera imagen de su bebé y aseguró estar muy agradecida por esa “hermosa bendición”. A pesar de que el ejecutivo de Televisa no es muy devoto de ventilar su privacidad en las redes sociales, no puede evitar que su mujer comparta el crecimiento y las divertidas anécdotas del nuevo integrante de la familia.

Eva Longoria en Disney con su hijo Santiago Grosby Group

Es que Longoria está tan feliz que no puede evitar compartir cada momento con sus seguidores. De hecho, el pasado mayo la actriz cumplió un nuevo aniversario de casada y lo celebró con una romántica declaración de amor. “Feliz aniversario a este ángel que llegó a mi vida. Tu bondad es contagiosa y hace que quiera ser una mejor persona cada día. Gracias por ser el mejor ejemplo a seguir para nuestros hijos. ¡Te amo, amor de mi vida!”, escribió mezclando el inglés con el español y dando cuenta de la admiración que, aún ocho años después, mantiene por su marido.

Si se mira hacia atrás la historia de Longoria, se podría decir que Bastón tardó en aparecer pero, sin dudas, es el hombre de su vida. Ese que la sostiene, que le da paz y que le regaló el título que ella más esperaba: el de ser mamá. Ese hombre que, después de tanto desamor y desilusión, llegó para quedarse y hacerla feliz.