El “quinto anillo” de Tony Parker llegó fuera de las canchas de básquetbol: su potranca Mangoustine ganó en el inicio de la Triple Corona francesa

El francés Tony Parker, ex compañero de Manu Ginóbili en San Antonio Spurs, festejó “un quinto anillo” el domingo pasado. A los cuatro tradicionales que logró como basquetbolista jugando en la NBA sumó otro en el rol de propietario de caballos de carrera: su yegua Mangoustine ganó por la cabeza en ParisLongchamp la Polla de Potrancas (G1), el comienzo de la Triple Corona de su país, dos días antes del cumpleaños 40 del ex número 9.

“Me siento increíble. ¡Esto es como un sueño! Nunca pensé que después de algo más de un año en este mundo, y de invertir en él, iba a ganar una carrera como ésta. Quiero dar las gracias a todo nuestro equipo: ha trabajado muy duro para lograrlo”, aseguró Parker al término de la prueba, feliz por el triunfo y caminando con calma entre el público casi como si fuera un asistente más al hipódromo. Algunos teléfonos y cámaras apuntaban hacia él y otros lo miraban de cerca con admiración, pero estaba en las antípodas de sentir los acosos habituales que provoca el fanatismo deportivo por las megaestrellas.

“Estaba tranquilo como en mis días de jugador, pero cuando vi que iba a superar a Cachet [la favorita] sentí la misma explosión de adrenalina que cuando gané los anillos. Algunas personas tienen caballos 30 años y nunca disfrutan de un momento así. Yo sí voy a hacerlo, porque nunca se sabe si va a volver a suceder”, retrató quien mientras vivió en Texas veía a diario equinos sueltos en numerosas cabañas de la zona. “Se ve que eso me dio el apetito para involucrarme, porque ahora soy tan apasionado por el turf como lo era por el básquetbol cuando lo jugaba”, confió a la agencia AFP.

Parker descubrió las carreras gracias a un apasionado de los caballos, Valéry Demory, el entrenador del equipo femenino de básquetbol de Lyon Villeurbanne, el club del que Tony es presidente y propietario. Por él, el ex jugador conoció al joven y exitoso preparador Ludovic Gadbin, instalado en Nort-Sur-Erdre, y a la mujer de éste, Victoria, que se asoció con el ex base mediante algunos ejemplares, incluida Best Win, la yegua con la que Parker alcanzó su primer éxito en los hipódromos, el 28 de agosto de 2020 en Clairefontaine. Aquella vez, en plena pandemia, Tony siguió la competencia desde su teléfono.

Tony Parker junto a su potranca Mangoustine y al peón de la yegua France-Sire

Esa tarde tuvo una particularidad: fue la primera vez que alguno de los caballos de Parker compitió con la chaquetilla diseñada por él mismo. La combinación blanca y negra tiene relación directa con la franquicia en la que fue una estrella y el estreno de los colores que identifican a su establo no pudo ser mejor. En su segunda presentación, Best Win se impuso bajo llovizna por cinco cuerpos y medio en las mismas pista y distancia en la que había sido escolta al debutar, en los 2400 metros de césped de Tourgéville, cerca de Deauville, región de Normandía.

La felicidad de Tony Parker, que muestra la manta reservada a la ganadora de la Polla de Potrancas de ParisLongchamp; su yegua Mangoustine fue la vencedora @LesCoursesRmc

Desde entonces fue abriendo el juego con Infinity Nine Horses, su cabaña, a la que bautizó. “No compramos caballos para tener simplemente más. Es fruto de una larga reflexión. Buscamos caballos que sean capaces de llegar a las grandes carreras”, fue el mensaje cuando se agrandaba el stud. Este éxito en la Polla de Potrancas francesa llevó su sello, porque la tordilla lució su chaquetilla, pero la sociedad involucra a un grupo diferente de personas en comparación con el primero, que consiguió 20 meses antes. Mangoustine cuenta con otros tres dueños, incluidos sus criadores Ecurie Des Monceaux y Qatar Racing. Y tiene otro preparador, Mikel Delzangles. Es más, el actual líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc, se unió a otro de sus caballos, Afghany, que está en manos de un tercer cuidador distinto y todavía no ganó en cinco intentos. No están todos los balones en la misma canasta, está claro.

La potranca, que ganó cuatro de sus cinco carreras y llegó tercera en la restante, ya le había dado al ex basquetbolista una alegría fuera de lo común en octubre pasado en Chantilly, cuando en 1400 metros se adjudicó el Prix Miesque (G3) por un cuerpo y un cuarto sobre Txope, propiedad de... Antoine Griezmann. A la luz de su evolución, es probable que sea llevada a las pistas inglesas para revalidar sus títulos fuera de casa, incluso en Ascot, ante los ojos de la propia reina Isabel II.

El ex compañero de Manu Ginóbili muestra el trofeo del triunfo de su potranca Mangoustine; a su lado, el jockey Gerald Mosse. Equidia

En ese caso, el que tiene experiencia es el jockey de Mangoustine, Gerald Mosse, de 55 años y con 39 en las pistas. Los fanáticos de la hípica en la Argentina lo recuerdan porque montó a Sixties Song cuando el caballo ganador del Carlos Pellegrini 2016 y el Latinoamericano 2017 fue llevado a Inglaterra y terminó último ante los mejores fondistas europeos, y el jinete es un trotamundos que dejó su huella en grandes premios no sólo de su tierra, sino también en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Australia, Canadá, Emiratos Árabes y Hong Kong. Parker lo tiene de aliado para la próxima posesión.