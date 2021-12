Una locura en la NBA: el buzzer beater más largo de la historia en las manos de Devonte Graham

La primera expresión es de asombro y acto seguido puede aparecer un solo calificativo: “Impresionante”. La NBA es la liga en la que todas estas cosas se vuelven casi moneda corriente. Y lo que sucedió en la casa de los Thunder quedará para el recuerdo. Devonte Graham anotó el lanzamiento ganador más largo de la historia de la NBA, según datos de Basketball Reference. El base de los New Orleans convirtió desde 19 metros sobre la chicharra para darle el triunfo a su equipo ante los Oklahoma City Thunder por 113-110.

El cierre entre Pelicans y Thunders ya se presentaba como una auténtica locura. Todo parecía resuelto y el juego camino hacia una prórroga con el triple forzadísimo de Shai Gilgeous-Alexander que empató en 110. Si embargo, con 1,4 segundos por jugarse, todavía quedaba una auténtica bomba más. “Josh Hart me lo pasó y yo lo dejé volar”. Esa fue la expresión de Graham sobre una jugada que ya es historia de la NBA.

El tiro increíble representó el noveno triunfo de New Orleans en la temporada y el quinto como visitante y marcó un récord NBA no oficial con su triple lanzando a más de 19 metros del aro según Second Spectrum. Según Basketball reference, hay registros de otros tiros lejanos, pero ninguno desde esa distancia. En 1986, Julius Erving había anotado un triple a 16 metros del aro para que Philadelphia 76ers le gane a Dallas Mavericks por 123-120.

Además, hay marcas de otros dos lanzamientos de 15 metros de distancia: de Belus Smawley en 1948 y otro de Tyreke Evans en 2010. “Cuando estaba en Kansas practicaba lanzamientos desde la mitad de cancha, en partidos, prácticas. Para mí era un juego, no pensaba que estaría en una situación como esta. Terminó dando sus frutos”, contó Graham.

El jugador de Oklahoma, Kenrich Williams, trató de presionar a Graham en ese último tiro, pero contó que: “No quería cometer una falta, hacer una jugada estúpida. Sólo traté de mostrar mis manos. Sabía que él iba a intentar tirar. Y entró, así que hay que quitarse el sombrero ante él”.

La reacción del banco de Oklahoma al ver el acierto del jugador de los Pelicans demuestra lo que representó semejante lanzamiento. No quedó nadie en el estadio sin sorprenderse por esta auténtica locura de Graham.