Boca arde: el mensaje de “renuncia indeclinable” que publicó Mario Pergolini

Mediante un breve mensaje de un minuto de duración, Mario Pergolini confirmó su renuncia “indeclinable” a la vicepresidencia de Boca.

A través de ese video, el empresario televisivo le agradeció a los socios: “Por haberme dejado ser su vicepresidente en todo este tiempo”, empezó. Negó estar peleado con Jorge Ameal y Juan Román Riquelme (”quieren lo mejor para Boca”) y explicó los motivos de su salida: “Hay que saber entender dar un paso al costado si uno lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o se acompañan”.

El mensaje completo de Mario Pergolini es el siguiente:

La renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia de Boca

“Hola que tal. Un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmarles que efectivamente presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. La verdad es que le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente en todo este tiempo.

No me peleo con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, que también quiere lo mejor para Boca,. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se puede llevar a cabo o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno, y bueno hay que saber dar el paso al costado.

No quería que se armara este revuelo. Entiendo por qué sucede. Pero bueno, quería la verdad que dejar esto en mi cuenta. Seguir apoyando a esta CD, a este presidente, y también al Consejo de Fútbol

Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor. Pero indudablemente yo no soy la personna que se lo pueda brindar. por lo menos en este momento.

Gracias”

El comunicado de Boca

Pasadas las 20 de un día convulso, Boca comunicó oficialmente a través de sus cuentas oficiales la renuncia de Pergolini a su cargo. De un modo protocolar, informó lo que ya se sabía y le agradeció al ahora exdirigente. “Mario Pergolini esta tarde presentó su renuncia al cargo de vicepresidente primero y es una decisión que a todo el club le duele desde lo institucional y desde lo humano, pero la respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión”, sse lee en el primer párrafo.

El mensaje no lleva firma, y avanza en elogios a la figura del empresario y conductor radial: “Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y sus aportes siempre asociados a su pasión y a su amor profundo por el club”.

“Las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para un hombre de bien y de profunda identidad xeneize como Mario. Y tenemos la absoluta convicción de que su camino y el de Boca Juniors volverán a cruzarse”, cierra.

