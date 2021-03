“Boca es un equipo depresivo”

El relator deportivo de ESPN y Radio La Red, Leonardo Gentili, sentenció este jueves, luego del rendimiento que el equipo xeneize mostró en el triunfo ante Claypole por 2 a 1, que Boca Juniors “es un equipo depresivo”. Además, el periodista consideró que “hasta que no se vayan seis o siete jugadores de este plantel, Boca no se va a poder refundar futbolísticamente”.

En su análisis, Gentili ubicó al encuentro por la primera ronda de la Copa Argentina como “la parte de un todo”, es decir, un eslabón más en una cadena de sucesos desafortunados: “No me dirijo al partido de ayer para hablar de seis o siete jugadores que han cumplido un ciclo, que vienen perdiendo finales, partidos importantes y hace rato que están en el club”, agregó.

A su vez, el animador radial precisó que lo que le sucede al equipo azul y oro “excede lo futbolístico”: “Se ve en las caras, en cómo lo juegan (el partido ante el equipo de la Primera C)”. En cuanto al festejo del primer gol xeneize, que lo marco Sebastián Villa y lo celebró con un baile, el cronista lo consideró desubicado, e indicó que trasluce una falta de conocimiento sobre el lugar donde juega y la camiseta que viste.

Luego, Gentili añadió que Boca no solamente “no jugó bien” contra su rival, que acaba de ascender a la cuarta categoría del fútbol argentino, sino que “fue superado” por un rival “que, además, no viene en competencia”.

Por su parte, el co-conductor de F360, Guillermo Poggi, dijo que no se puede cambiar “todo” en el plantel, y que no puede ir un camión a la cancha de Boca y llevarse a ocho futbolistas porque son del club. Gentili admitió que “esa no es la solución”, y concedió que “la modificación tiene que ser gradual”.

Finalmente, en la edición de este jueves, el conductor y comentarista deportivo Gustavo López informó que hoy “hay una reunión entre (Mario) Pergolini y Riquelme porque quieren que vayan todos para el mismo lado. Pergolini ve que algo no anda bien, no funciona. Está la interna de los jugadores con el técnico, que después de la decisión de separar a Pol Fernández, la relación no quedó igual. Después, la política de Boca parece que está siempre metida. No, porque este es angelicista, macrista, del gobierno”.

Por último, López concluyó que si “fuese croata en vez de argentino, y voy mañana a la bombonera y los miro a los ojos (a los jugadores), digo: estos vienen de la B. de salir décimos, no campeones. Tienen cara de tristes y son los campeones”.

