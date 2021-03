“¡No me tomes el pelo!”: Sebastián Domínguez explotó contra Marcelo Benedetto

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, explotó en la edición de este jueves contra el periodista Marcelo Benedetto, que participó del programa desde Santiago del Estero, donde transmitirá la final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Racing Club, tras considerar que el histórico cronista de campo de juego le “faltó el respeto”.

En el marco del análisis sobre la ajustada victoria de Boca Juniors ante Claypole por la primera ronda de la Copa Argentina, Benedetto expresó que el equipo que dirige Miguel Ángel Russo no está en su mejor momento por la ausencia de su líder, Carlos Tevez, quien no pudo disputar los últimos dos partidos ya que no participó de los entrenamientos por la muerte de su padre. Además, el periodista citó una recomendación que le hizo un entrenador, y dijo que los planteles, luego de que suceda “alto tan fuerte como lo que pasó ayer, se tiene que reunir (...) sólo”.

A su turno, el analista de fútbol intervino en el debate y retomó las palabras de Benedetto, con las que se mostró en desacuerdo: “Yo no coincido con lo que dijo Marcelo cuando habló de Claypole, como si fuera una catástrofe. Me parece que el partido de ayer te puede pasar en otro contexto y no le das tanta importancia. En el contexto que está Boca, yo creo que es una suma”.

Luego de la opinión que dio el periodista Marcelo Sottile, que dijo que el partido ante Claypole para Boca es “un mojón”, Benedetto pidió nuevamente la palabra y dijo: “Yo quiero saber qué es lo que no estuvo de acuerdo (Domínguez)”. Acto seguido, el conductor Sebastián Vignolo señaló que su compañero de transmisiones quería “defenderse”, y esto no le gustó a Domínguez: “Dije que no coincidía, ¿no coincidir es atacar?”. Luego, el conductor del envío radial Cómo te va? dijo algo que terminó de enardecer al exdefensor de Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys: “Quiero elevar el nivel intelectual para poder aprender”.

“Marcelo, te voy a decir algo, y te lo voy a decir una sola vez. Ojo cómo me hablás. Dije: no coincido con lo que dije Marcelo, no te falté el respeto, no fui irónico, tené cuidado, porque sino yo también me pongo irónico y no terminamos más esto. Si vas a ser profesional, contestame bien, no me tomes el pelo, y menos al aire”, lanzó el exjugador, fuera de sus casillas.

Después, el panelista de la segunda edición del programa de Vignolo también se enardeció, y contestó: “Yo no te tomo el pelo porque tampoco tengo la suficiente confianza. No hagas un juicio de valor de lo que yo te pregunté. Simplemente, te quiero escuchar. No hay falta de respeto porque, primero, yo le voy mucho valor a la educación. No le pongas palabras ni adjetivos calificativos grandilocuentes, yo simplemente te dije porque quiero escuchar, porque no entendí qué era la parte que no estabas de acuerdo, nada más que eso”.

La discusión no terminó allí: el exdeportista volvió a chicanear a Benedetto tras calificar como “accesorio” y como algo “que no servía” lo que había dicho su compañero, y siguió con su argumento de que el conjunto xeneize tiene inconvenientes en su funcionamiento desde las semifinales de la Copa Libertadores contra Santos.

Con su derecho a réplica, el experimentado cronista replicó: “Te paso a decir esto. Yo nunca dije que el partido de Claypole haya sido lo que señalé como el único razonamiento del Boca que no está rindiendo. Viene de largo, y tiene que ver con la ausencia de su líder. Uno puede estar de acuerdo o no, puedo estar equivocado o no. (...) Cuando te falta tu líder, me parece que es complicado no tenés dónde mirarte. Si bien es cierto que no hay un solo argumento, un punto para analizar es: empecé a jugar mal desde la ausenca de Tevez”.

Por último, el comentarista deportivo reiteró que puede “no coincidir” y que “eso no es tan grave”. “No, es que no pasa nada, simplemente quería preguntar. No sabía por dónde iba”, concluyó la ardiente discusión Benedetto.

