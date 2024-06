US Open de golf: el chico atrevido que quiere ganar un Major y el campeón del British que pasó el corte con una genialidad

Escuchar

No tardó nada Pinehurst Nº 2 en mostrar los dientes. A diferencia del jueves, en el segundo día de acción en el US Open las vueltas bajo par pasaron a ser privilegio de unos pocos. Entre los pocos que lograron mantenerse a flote está el sueco Ludvig Aberg, que saldrá a jugar este sábado en el último emparejamiento como líder del certamen tras 36 hoyos. En una época necesitada del advenimiento de figuras emergentes, la aparición del sueco parece estar llamada a llenar en parte ese vacío. Cuándo ocurrirá eso parece ser cuestión de tiempo. El joven de 24 años parece decidido a tomar la posta cuanto antes.

Después del subcampeonato en el Masters en abril, el primer Major de su carrera, Aberg es el único líder del 144º US Open Championship que se disputa en la icónica cancha de Carolina del Norte. Este viernes hizo 69 golpes al trazado de par 70 para llegar a -5, un golpe menos que los locales Patrick Cantlay y Bryson DeChambeau y el belga Thomas Detry.

Pega Ludvig Aberg, una de las caras refrescantes del golf. Este sábado saldrá a jugar con El Bombardero Bryson DeChambeau Matt York - AP

Curiosamente, uno de los primeros recuerdos del sueco en este certamen data de 10 años atrás, cuando el alemán Martin Kaymer ganó en esta misma cancha. “Me acuerdo de haberlo visto jugar realmente bien. Tengo buenos recuerdos de esta cancha: aquí jugué el US Amateur hace algunos años”, afirmó Aberg.

Proveniente de una tierra prolífica en golfistas de elite, Aberg no deja deja de ser, al mismo tiempo, un producto de la escuela norteamericana, ya que buena parte de su carrera como aficionado la realizó en golf universitario de Estados Unidos y entre 2019 y 2023 representó a Texas Tech University. Así y todo, parece no haber perdido la impronta nórdica: “Pinehurst es una cancha muy difícil. Se va a poner más difícil, más tramposa. Mantener la disciplina es muy importante”. ¿Te manejás así en todos los aspectos de tu vida? “Todo lo que hago, trato de hacerlo de manera correcta. No importa qué, ya sea entrenando o lo que sea, trato de hacerlo de la manera correcta. Creo que sólo pueden salir cosas buenas de eso”.

Bryson DeChambeau celebra un birdie. Está segundo, a un golpe, y con pretensiones de sumar un nuevo Major Mike Stewart - AP

En su primer año como profesional, ya ganó en el Tour Europeo (Omega European Masters) y en el PGA Tour (el RSM Classic). Ahora quiere dar el golpe en un Major.

No la tendrá sencillo, ya que entre sus seguidores aparecen jugadores de renombre. Sin ir más lejos, hoy saldrá emparejado con Bryson DeChambeau, que tras firmar 69 está a un golpe. El Bombardero, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2020, habló de lo que les espera el fin de semana: “Creo que si alguien termina -4 va a tener grandes posibilidades de ganar. Uno no sabe cómo van a ser las condiciones en los próximos días, pero me animo a aventurar que cuatro bajo el par va a tener una buena chance, va a estar cerca. Me gustaría llegar a -6 o -7, eso me pondría en una posición cómoda”.

Grillo, en la pelea

La buena noticia para Emiliano Grillo es que volverá a estar en el fin de semana de un Major luego de no haber superado el corte en el Masters y en el PGA Championship este año. La mala es que cerró la jornada con un sabor agridulce: hizo +3 en los últimos cuatro hoyos: bogey al 6 y doble-bogey al 8. El chaqueño había salido por el 10 y arrancó con un birdie. Luego subió el 15 y el 16 con dos bogeys consecutivos, pero se recuperó con birdies en el 18 y el 1. Firmó 72 para totalizar +2. Más allá de ese final, viene siendo un certamen altamente positivo y, desde el puesto 30 y a siete golpes de Aberg, se mantiene con chances de dar pelea.

Emiliano Grillo sobre el green del hoyo 5: hizo 72 (+2) y quedó a siete golpes del sueco Aberg GREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro que estará el fin de semana, aunque casi sin chances de luchar por el título, es el N° 1 del mundo Scottie Scheffler. Campeón del Masters y de cinco de los últimos ocho torneos en que participó, hizo 75 y pasó el corte con lo justo (+5). Tuvo que hacer una gran salvada desde el búnker en el par 3 del hoyo 9 (su 18º del día) para seguir con vida en Pinehurst Golf Resort. “No creo que me alcance para volver mañana, pero estoy orgulloso de cómo luché. Me di una chance”, había dicho, desconfiado, cuando finalizó su ronda al mediodía. “Siento que el jueves había jugado muy bien, pero hoy no pude embocar los putts”.

El hoyo en uno de Molinari

💥 ACE ON THE LAST TO GET INSIDE THE PROJECTED CUT! 💥@F_Molinari with the ultimate do or die moment! pic.twitter.com/XoqmvaDNpi — U.S. Open (@usopengolf) June 14, 2024

Más espectacular fue la clasificación del italiano Francesco Molinari: llegó +7 al hoyo final (el 9 para él, un par 3 de 194 yardas) y con un tiro brillante acertó un hoyo en uno para pasar el corte. El italiano, de 41 años, registra una enorme victoria en el British Open de 2018.

Tiger Woods no pudo superar el corte y se despidió del US Open Matt York - AP

En cambio, la icónica cancha se deglutió a varias figuras. La más trascendente, la de Tiger Woods, que sigue sin poder contra su propio físico. Un birdie en el 13er hoyo abrió la esperanza para verlo en la contienda, pero dos bogeys en los últimos cinco hoyos lo dejaron al margen por dos golpes (+7). Otras figuras que verán el desenlace por TV son Phil Mickelson, Viktor Hovland, Rickie Fowler, Max Homa, Jason Day y Dustin Johnson.

Straka y el arte de pegarle a la bandera

Sepp Straka hit the flagstick from 139 yards out.



He ended with a triple-bogey 7. 🫣 pic.twitter.com/WRaHDrLM7H — Golf Digest (@GolfDigest) June 14, 2024