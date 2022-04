El boxeador cubano Yordenis Ugás sufrió un duro castigo y lo mostró en las redes

Una imagen impresionante en el boxeo: el cubano Yordenis Ugás reapareció casi una semana después de haber sufrido un nocaut frente al estadounidence Errol Spence Jr. en Arlington, Texas, en un duelo de unificación de títulos en el peso welter (CMB, FIB y AMB). Lo hizo en las redes, con el objetivo de mostrar a sus fanáticos cuál es su estado de su ojo derecho, notoriamente afectado por los impactos del combate.

Ugás inició agradeciendo a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud y reveló que su ojo estuvo sangrando sin parar durante casi dos días. “Gracias a todos los que están enviando sus oraciones. Mi ojo estuvo así cerrado y sangrando por casi 40 horas, parecían lágrimas de sangre, pero ahora está abierto”.

Además, apuntó sobre los pasos a seguir a nivel médico: “En los próximos días, con el favor de Dios, cuando la hinchazón y los hematomas estén en cero, volveremos al médico, para saber exactamente el siguiente paso”. Lo bueno para el cubano es que su ojo no requerirá cirugía, tras sufrir una fractura en el orbital derecho en la derrota por nocaut técnico ante Errol Spence. “Después de ver a mi médico durante mi última visita, volvieron las radiografías”, mencionó a BoxingScene. “Me dijo que afortunadamente no necesitaré cirugía. Mi cara está sanando bien y estoy mejorando cada día”, aclaró.

Siguiendo con el posteo, habló sobre el esfuerzo que realizó: “Creo que estuve en una pelea competitiva hasta el round 7. Luché tres rondas más con mi ojo así, soy un guerrero, soy un campeón y no importa el dolor, no importa cuán fuerte me golpee Spence, nunca, nunca me rendiría”.

Y dejó en claro que desea como próximo rival a Keith Thurman, ya que quiere enfrentar a los mejores de la división. “Solo quiero estar en las peleas más grandes posibles, contra los nombres más importantes del deporte”, expresó. “Keith Thurman es uno de los mejores peleadores de nuestra era, y creo que una pelea con él sería algo que los fanáticos disfrutarían. Ambos somos guerreros y traemos mucha emoción al ring”, argumentó.

El resumen de la pelea