Quién es el boxeador español que defendió a una mujer de los golpes de su marido en plena función de Garfield

El boxeador español Antonio Barrul se vio envuelto en una intensa pelea pública que podría traerle problemas en su actividad profesional. Días atrás, golpeó fuertemente a otro hombre en una sala de cine de la ciudad de León porque, explicó, el atacante había violentado a su mujer tanto verbal como físicamente. “Lo siento mucho, de verdad. Tengo niños y de verdad que me duele. Lo siento”, repitió una y otra vez tras finalizada la gresca, aunque destacó: “Pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie”.

Barrul tiene 25 años y es padre. En el ámbito pugilístico es conocido como “El Volcán”. Comparte la pasión con su hermano Lázaro y el padre de ambos, Vicente, también fue boxeador profesional. Ambos entrenan en el club que regenta su padre, cuentan los medios españoles.

Este próximo 25 de mayo, Antonio tiene una pelea importante en vistas. En la conocida como ‘Noche de las estrellas’, que se celebrará en el Pabellón municipal de Puente de Castro, afrontará su sexto combate como profesional. “Este momento es crucial, ya que consiguiendo la victoria daríamos el paso que nos falta para hacer la disputa del Campeonato de España”, anunció en sus redes.

El boxeador tiene el título de campeón de España Amateur y fue seleccionado como Mejor debutante del año 2023 por el portal especializado Espabox. Además, lleva cinco victorias consecutivas.

La versión del boxeador sobre lo sucedido en el cine

“Fui con mi mujer y mis dos hijos a ver la película y había una pareja con un niño; era un hombre demasiado violento contra su mujer”, comenzó a narrar Barrul en un video subido a las redes sociales. Dijo que el agresor tenía amenazas en su haber sobre la víctima y, aunque ella quería separarse, él siguió con el ataque.

“A la media hora de la película él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó y en el forcejeo le pegó un golpe a una niña, entonces no me pude contener más”, continuó en su relato el boxeador. Contó que entonces decidió levantarse para decirle que se fuera, que había menores de edad en la sala. “Se volvió loco y arremetió todo contra mí. Me empezó a amenazar, a insultar. Traté de controlarme porque mi mujer, que estaba llorando, me agarró del brazo y me dijo que me sentase”, agregó el hombre.

Antonio Barrul, boxeador, e intervino para enfrentarse a un hombre que estaba maltratando a su mujer en un cine X (Ex Twitter)

Barrul explicó que fue en ese momento en que el agresor se fue de su butaca y descendió hasta el piso de la sala, al pie de la pantalla: “Desde ahí, comenzó a insultarme y agredirme de una manera muy grande”. El boxeador quedó filmado cuando bajó él también para reclamarle que se retirara del lugar. “Le pedí a la gente del cine que fuera por el personal de seguridad”, dijo.

“Me entró un impulso. Pensé que ya había golpeado a la mujer, a una niña, que mi señora y mis hijos estaban llorando. No me pude contener más. Estoy en contra de la violencia de género y esto no se puede consentir”, agregó el deportista.

Tal como lo hizo en el cine, el deportista volvió a pedir disculpas que le tocó protagonizar, sobre todo a los niños que estaban en la sala y que terminaron llorando tras la violenta situación. “Pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie”, dijo.

