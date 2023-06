Fernando “Pumita” Martínez pelea para defender el título supermosca y para convencer de una vez por todas a los grandes promotores

escuchar

Al bonaerense Fernando “Pumita” Martínez, único campeón mundial que tiene en la actualidad el boxeo argentino, aparenta no inquietarlo la presión y el riesgo que implican cada una de sus defensas del título supermosca (FIB). Y la de hoy es una de ellas. Su segunda exposición de la corona de los 52,163 kg ante el filipino Jade Bornea, invicto y retador oficial, por realizarse a las 22.15 horas, en el estadio Armory de Minneapolis, en Minnestota, con televisación de ESPN, está rodeada por un contorno infalible y resultadista: ”Ganar o ganar”. Esta misión implicará, más allá de su crecimiento deportivo, poder descomprimir al pugilismo nacional de los sufrientes períodos de acefalía mundialista. Nada más y nada menos.

Martínez, de 31 años y con un récord de 31 peleas, con 25 éxitos (10 KO) y 6 reveses –incluye combates profesionales AIBA– se convirtió en un especialista en derruir a púgiles filipinos: lo hizo en dos ocasiones con Jerwin Ancajas, en 2022, obteniendo y conservando su cetro. Es favorito sobre Jade, por formación, experiencia internacional y presente deportivo. Hay un paralelo muy claro y favorable para él: Ancajas triplica en valía y poderío a Bornea. Y ese es el punto clave del análisis. Además, el Pumita rompió con la tradición que los filipinos impusieron sobre los argentinos en el siglo XXI en los clásicos más trascendentes: Nonito Donaire, sin inmutarse, doblegó al chubutense Omar Narvaez, en 2011, y el gran Manny Pacquiao demolió a Lucas Matthysse en 2018.

El Pumita Martínez junto con parte de su equipo: Rodrigo Calabrese y Pileta Gómez, durante su preparación final en Kendall, Florida Gentileza Fernando Martínez prensa

¿Como llega Martínez al match? Algo contrariado. Superando un pasamanos reglamentario que en principio determinó una paga muy baja para él: 16.250 dólares. Subsanada esta cuestión –la nueva cifra acordada no fue dada a conocer– modificó el último tramo en la preparación, y se trasladó de su querido barrio de La Boca a las praderas de Kendall, en Florida, con un equipo dirigido por Rodrigo Calabrese que cuenta con el santafecino Marcos “Chino” Maidana como imagen y referente principal.

La pelea promovida por Tom Brown, hombre de suma confianza de Al Haymon, uno de los hombres más poderosos de esta industria, no tuvo el respaldo promocional que merecía, pues se excluyó a Martínez de los mejores horarios de la cartelera. Aquí hay otro interrogante: ¿qué protección tiene de los organizadores a la hora de proyectar su carrera en Estados Unidos? Martinez vs. Bornea será la primera confrontación de un festival que cuenta con otros dos cotejos estelares: Carlos Adames vs. Julian Williams y Luis Arias vs Erickson Lubin se repartirán los horarios centrales de Showtime, que televisará para Estados Unidos. Algo difícil de explicar.

¿Quién es Jade Bornea? Un boxeador lineal y frío de 28 años. Sin riqueza de oponentes en su campaña. Seis centímetros más alto que el argentino, lento y sin sorpresas. Sólo peleó una vez en Estados Unidos, en 2020, y ganó por puntos sin lucirse frente al mexicano Ernesto Delgadillo.

Si Martínez encuentra -rápido- el ritmo y el tiempo para achicar las distancias y poder pelear en zonas cortas y medias, tendrá posibilidades de quebrar a un rival sin grandes matices. Ganador de sus 18 peleas (12 KO), sus éxitos sobre el marroquí Mohammed Abbadi y el mexicano Iván Meneses son lo mejor de su carrera. Su alianza representativa con Manny Pacquiao y el manager norteamericano Sean Gibbons le otorgan una fortaleza adicional a sus límites boxísticos.

Martínez es firme candidato a la victoria. Debe pisar el ring con cautela porque nadie sabe qué tipo de apoyo o resistencia puede tener en esta ocasión. Es un peleador formado. Con técnica y experiencia. De aquellos que aman lo que hacen y disfrutan el boxeo. Agradecido y simple. Como los campeones de otros tiempos, de los que sueñan con una buena ganancia para poder comprarle “la casa a la vieja” después de tanto sacrificio.

Fernando "Pumita" Martínez y el filipino Jared Bornea, durante la presentación del combate por el título mundial ESTHER LIN; Esther Lin