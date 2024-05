Ryan García habría dado positivo en el control antidoping de la pelea ante Devin Haney

Escuchar

Desde hace tiempo, el boxeador Ryan García parece no pasar inadvertido. Su pelea de hace un par de semanas con Devin Haney, en Nueva York, tuvo varias aristas. La primera, una promoción llena de bravuconería; la segunda, el comportamiento antideportivo del pugilista californiano, que subió a la balanza bebiendo una cerveza y no dio el peso pactado; la tercera, un triunfo contundente y sorpresivo frente a una de las figuras en ascenso. Este miércoles se le sumó un nuevo capítulo: según información del periodista de ESPN Mike Coppinger, García habría dado positivo en el control antidoping relativo a la pelea. “Ryan García dio positivo por PED Ostarine el día anterior y el día de su sorpresiva victoria sobre Devin Haney, según una carta de VADA obtenida por ESPN. García tiene 10 días para solicitar que se analice su muestra B. La muestra A también dio positivo para 19-norandrosterona, pero no está confirmada”, escribió el periodista en su cuenta de X.

A continuación, se sucedió una catarata de posteos, videos, desmentidas y acusaciones por parte de los dos protagonistas del combate. En principio, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, que supervisó el duelo, comunicó: “La seguridad, la justicia y la integridad en la competición atlética profesional son esenciales. La Comisión está en comunicación con VADA y está revisando el asunto”.

Ryan Garcia castiga a Devin Haney, en un combate en el que no estuvo en juego el título mundial debido a que el primero se pasó del peso pactado AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El periodista Coppinger amplió sobre el uso de esta droga: “El PED Ostarine se ha utilizado antes en el boxeo. Lucian Bute dio positivo por la sustancia prohibida en 2016 luego de un empate con Badou Jack en su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. El resultado se cambió a una victoria por descalificación en favor de Jack. Amir Khan recibió una suspensión de dos años por parte del Antidopaje del Reino Unido (UKAD) después de que dio positivo por Ostarine luego de su derrota por nocaut técnico en el sexto asalto ante Kell Brook en 2022. Ostarine está catalogado como un agente anabólico por la AMA”.

La primera reacción fue de Haney, que se expidió con un comunicado: “Nos enteramos de esta situación no hace mucho y es desafortunado que Ryan haya engañado y faltado el respeto tanto a los fanáticos como al deporte del boxeo al pelear sucio y salir positivo no una, sino dos veces. Ryan les debe una disculpa a los fanáticos, y por su reciente tweet todavía piensa que esto es una broma. Arriesgamos nuestras vidas para entretener a la gente para ganarnos la vida. No se juega al boxeo. Esto pone la pelea en una perspectiva completamente diferente. A pesar de la desventaja, luché y me levanté. ¡La gente muere en este deporte!”.

Por su parte, García disparó una andanada de posteos irónicos. “No debería haber tomado esto”, publicó, junto con fotos de un frasco de suplementos herbales. Luego, escribió: “Ninguna arma contra mí prosperará”. Y a continuación posteó un video, acompañado por dos personas, en las que se defiende: “Noticias falsas, como si fuera Donald Trump”.

Fake news like if I was Donald trump pic.twitter.com/PVg5EW7yLd — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 2, 2024

El goteo de tuits de García no se detuvo. “Necesito esteroides, soy adicto”, posteó luego. “Voy a descubrir quién pagó a quién para crear esta mentira”, escribió luego. “Hmm me ven con Trump Y ahora soy positivo por esteroides. Este es un ataque directo. Loco”, señaló, en referencia al encuentro de los últimos días entre el boxeador y el expresidente de los Estados Unidos. García se paró frente a Trump y ensayó algunos golpes al aire, lo que generó una gran sonrisa en el exmandatario.

Con 25 años y 26 peleas profesionales, Ryan García es uno de los boxeadores más taquilleros, pero en los últimos tiempos ha estado entreverado en escándalos y en comportamientos que no se condicen con sus condiciones como pugilista. La contundente derrota en abril de 2023 contra Gervonta Davis, que le quitó el invicto, frenó un impulso que parecía no tener límites. En su búsqueda por recuperar los primeros planos, pactó una pelea contra otra de las figuras en ascenso, el norteamericano Devin Haney. Sin embargo, García no cumplió con el peso pactado, lo que automáticamente generó que no estuviera en juego el título del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Tras derribar a Haney en tres oportunidades, García se impuso por puntos en fallo mayoritario, pero Haney conservó la corona. Ahora, el resultado de la pelea -que había sorprendido a todos- quedó en suspenso, a la espera de que se confirme el resultado de la contraprueba del control antidopaje.

