Floyd Mayweather y su fórmula millonaria: inventa rivales y reafirma que es el mayor recaudador de la historia

Un show mediático, un negocio millonario. No escondió, esconde ni esconderá sus pensamientos Floyd Mayweather, que lleva de apodo ‘Money’. Como boxeador, sus bolsas encabezaron la lista de las mejores pagas de la historia; ahora, con exhibiciones, mantiene el status de ingresos, aunque sus rivales no tengan el calibre de Many Pacquiao o Saúl Canelo Álvarez . Subirse a un ring es un divertimento que reditúa cifras impensadas para quien dejó el profesionalismo con un récord invicto de 50 victorias y cinturones de campeón en cinco categorías diferentes. Una estrella japonesa de kick boxing o un youtuber pueden agigantar su tesoro con entradas que varían entre los nueve y 100 millones de dólares.

“Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si algo es fácil como esto [la pelea con el youtuber Logan Paul, el domingo en Miami], un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo”, aseveró, sin culpas, Mayweather.

Veinte mil fans acudieron al Hard Rock Stadium, millones desembolsaron 49,99 dólares por el sistema PPV (Pay Per View) . “Piensen antes de comprar el PPV para no criticar después. Esto es un show, que no va a terminar en el primer round y buscará entretener a los espectadores. Si piden otra cosa, los equivocados son ustedes”, advirtió en los días previos Money, de 44 años.

La destreza de Mayweather para esquivar el golpe de Logan Paul; ocho asaltos de un espectáculo que resultó una aventura lúdica con reportes millonarios Showtime

La exhibición cumplió con los ocho asaltos, aunque resultó una híbrida pelea que, incluso por momentos, ni siquiera tuvo show. Dos años y medio acumulaba Mayweather sin treparse a un cuadrilátero, aquella vez necesitó de apenas 138 segundos para concretar un acto lúdico que le reportó US$ 9.000.000. Sin relevancia deportiva, el Saitama Super Arena, de Japón, enseñó lo peor del estadounidense: arribó tres horas más tarde de lo pactado con la empresa promotora. Fue por el dinero, hizo su parte y lo cobró sin importarle los modales.

“Trabajo fácil, demasiado fácil”, anunció cuando se establecieron las reglas del combate: reglas de boxeo, aunque su retador -Tenshin Nasukawa- practicara kick boxing, lo que además generaría un pago extra de 5 millones de dólares si le aplicaba un golpe fuera del reglamento del boxeo; 4,5 kilos de peso a su favor y sin jurado: el árbitro de la pelea viajó desde los Estados Unidos.

Mayweather levanta la mano de Nasukawa, después de derribarlo en tres oportunidades en 138 segundos; en Saritama, Money embolsó 9 millones de dólares

La primera aparición de Mayweather en la WWE [World Wrestling Entertainment] fue en No Way Out, un evento pago anual de lucha libre profesional: atacó al luchador Big Show, después de que este intentara agredir a Rey Mysterio. La escena sirvió para que Big Show lo retara a un combate en WrestleMania XXIV, donde Mayweather obtuvo la victoria después de golpear a Show con una manopla. El 24 de agosto de 2009, Mayweather fue el General Manager invitado de Monday Night Raw.

Impiadoso, Mayweather castiga a McGregor, el ex campeón de UFC que se atrevió a desafiarlo; la victoria que marcó el récord de 50-0, un triunfo histórico y cuestionable a la vez USA Today

El último combate real, aunque cuestionable, de Mayweather fue en agosto de 2017. El rival fue un debutante en la disciplina: Conor McGregor, ex campeón de la UFC que desafío a Money. El resultado fue previsible, Mayweather lo dejó bailotear durante los dos primeros asaltos y sin apabullar acumuló castigó sobre el irlandés. La pelea fue parada en el décimo round y con el triunfo marcó el récord profesional de 50-0-0, un registro nunca visto , ya que hasta entonces igualaba la estadística con Rocky Marciano. Sin dudas un recital a puro lucro para reescribir la historia.

En septiembre de 2015, en fallo unánime, Mayweather derrotó a Andre Berto y anunció que colgaba los guantes. En casi seis años se presentaron nuevas aventuras, lúdicas y millonarias, más que deportivas, aunque poco le interesa lo que opine el resto. A cada paso reafirma que es el mayor recaudador de la historia, por algo lo apodan Money.

LA NACION