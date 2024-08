Juegos Olímpicos: quién es Imane Khelif, la boxeadora de Argelia cuestionada por su género

Escuchar

El abandono de la primera rival de la boxeadora argelina Imane Khelif avivó este jueves la polémica sobre su participación en los Juegos Olímpicos de París, pues había sido expulsada del mundial de 2023 por no cumplir con los parámetros que fijó la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). ¿Quién es la joven de 25 años que generó una ola de opiniones a favor y en contra de su participación?

Khelif nació un 2 de mayo de 1999 en un pequeño pueblo rural de la provincia de Tiaret, en Argelia. Según detalla un artículo de Unicef, ONG de la que se convirtió en embajadora el pasado enero, durante su infancia destacaba como jugadora de fútbol. Sin embargo solía ser atacada por otros niños que se sentían intimidados por sus habilidades deportivas. Y es a raíz de los constantes enfrentamientos que experimentaba que empezó a interesarse de a poco por la disciplina del boxeo.

La argelina tenía que viajar cada semana a un pueblo a diez kilómetros de distancia para entrenar, lo que implicaba tener dinero para el traslado. Su padre, que trabajaba en el desierto del Sahara como soldador, creía que el boxeo no era para mujeres, por lo decidió no financiar su viaje en el bus. En consecuencia, junto a su madre, tuvieron que vender chatarra para reciclar y cuscús para solventarlo. Poco a poco, Khelif comenzó a destacar en el deporte de combate.

Actualmente compite en la categoría de peso Wélter -que va de 63,5 kg a 66,5 kg- en la competencia que se desarrolla en Francia. Participó en los Mundiales del deporte de combate en 2018 y 2019, y alcanzó los cuartos de final en Tokio 2020, donde estuvo a un encuentro de conseguir una medalla.

En el Mundial de 2023, en India, compitió y ganó cuatro combates, pero fue descalificada por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA por sus siglas en inglés) justo cuando iba a disputar la final. Según reportó la Agencia AP, la IBA emitió un comunicado este miércoles y aseguró que la peleadora fue “objeto de un análisis reconocido” que derivó en su descalificación. La nota de prensa no detalla qué parámetros midieron. Se escudan en que esos datos “son confidenciales”.

“Frecuentemente, sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”, dijo Khelif en su momento.

La boxeadora ingresó este jueves al cuadrilátero de la Arena París Norte en medio de una gran ovación, pero el público quedó confundido con el repentino fin del combate. Khelif, quien vuelve a subir al cuadrilátero el sábado, no dio declaraciones a la prensa. “Me rompe el corazón porque soy una peleadora”, dijo la italiana Angela Carini al renunciar. “Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre subí al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”, agregó tras durar solo 46 segundos frente a la argelina.

Horas antes, el Comité Olímpico Argelino (COA) había salido en defensa de su boxeadora asegurando que era víctima de “mentiras” y de “ataques poco éticos”.

El COI, que asumió la organización del boxeo olímpico por falta de transparencia en la IBA, respaldó el martes la presencia en los Juegos de no solo de Khelif pero de la taiwanesa Lin Yu-ting, quien también fue descalificada del mundial de boxeo el último año por el mismo motivo. ”Todas las que compiten en la categoría de mujeres lo hacen cumpliendo las reglas de elegibilidad de la competición” , afirmó el portavoz del COI, Mark Adam, y agregó: ”La prueba de la testosterona no es una prueba perfecta. Muchas mujeres pueden tener niveles de testosterona iguales o parecidos a los de los hombres, sin dejar de ser mujeres”.

