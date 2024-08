Juegos Olímpicos: cómo fue la desigual pelea entre Imane Khelifm, la boxeadora cuestionada por su género, y la púgil italiana

Escuchar

El desigual combate de boxeo entre la argelina Image Khelifm, cuestionada por su género y descalificada en un mundial en 2023, y la púgil italiana Angela Carini, generó polémica luego del aval del Comité Olímpico Internacional (COI). Apenas transcurrieron algunos golpes hasta que Carini debió abandonar el enfrentamiento a los 46 segundos debido a la fuerza de los golpes de su rival.

Se notó una notable ventaja de la argelina desde el comienzo del primer round. Los puños de la italiana no llegaban a tocar a Imane Khelifm, que fue descalificada del campeonato mundial de 2023, después de no pasar un análisis de elegibilidad de género, por lo que su presencia en París se ha convertido en un tema controvertido.

Producto de la potencia de los impactos, el cabezal de Carini se desajustó en dos ocasiones antes de que terminara la pelea. La italiana decidió abandonar después de recibir un derechazo en el rostro de Khelif. Tras recibir el golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con el entrenador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro. El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles y decretó el triunfo de Khelif en este combate de peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg) mientras Carini se arrodillaba entre lágrimas.

Sobrecogida por las emociones, Carini se negó a estrechar la mano de Khelif tras darse a conocer la decisión, y rompió en llanto en el cuadrilátero antes de bajar. “Es injusto”, se le escuchó decir a su rincón.

“No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir”, relató después la italiana. Y siguió: “Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también”.

”Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos.

Khelif es una de las dos boxeadoras cuya presencia en París ha levantado severas críticas, incluidas de algunas púgiles, después de que fueran descalificadas del Mundial de 2023 por no superar pruebas de elegibilidad de género. No obstante, sí que fueron consideradas aptas para los Juegos de París. La web para medios del Comité Olímpico Internacional (COI) indica que Khelif, de 25 años, fue descalificada del Mundial por “elevados niveles de testosterona que no cumplían los criterios de elegibilidad”.

La taiwanesa Yu Ting Lin, que debutará el viernes en los 57kg, fue descalificada por el mismo motivo del Mundial de 2023, organizado por la Federación Internacional de Boxeo (IBA). Ambas boxeadoras compitieron en la pasada cita olímpica de Tokio-2020, donde la argelina terminó en quinta posición y la taiwanesa en novena.

Tras el primer combate, el entrenador de Khelif, Mohamed Chaouau, manifestó a la prensa que a su pupila “toda esta polémica le da fuerzas para seguir adelante”. “Son mentiras”, afirmó.

El COI, que asumió la organización del boxeo olímpico por los problemas de gobernanza, financieros y éticos de la IBA, respaldó el martes la presencia en los Juegos de ambas boxeadoras. “Todas las que compiten en la categoría de mujeres lo hacen cumpliendo las reglas de elegibilidad de la competición”, afirmó el portavoz del COI, Mark Adam. “Son mujeres en sus pasaportes y queda establecido que se trata de mujeres”, remarcó. “La prueba de la testosterona no es una prueba perfecta. Muchas mujeres pueden tener niveles de testosterona iguales o parecidos a los de los hombres, sin dejar de ser mujeres”, marcó.

Agencias AP y AFP.

