El comienzo de 2024 no resultó demasiado tranquilo para el legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez. En las redes sociales, después de desearles un buen año a todos sus seguidores y fanáticos, le dejó un mensaje a su hijo Julio Jr., que en las últimas semanas lo acusó de diferentes agresiones. El excampeón mundial de los años 80 y 90 -que en repetidas ocasiones reconoció que teme por la vida de su hijo- expresó: “ Que a mi hijo Julio le caiga un rayito de luz y deje de hablar tantas pendejadas ”.

Julio Jr., que fue ingresado en una comunidad terapéutica con el fin de ser tratado de sus adicciones, no recibió muy bien este mensaje de su padre y en su último video en la plataforma TikTok, lo calificó de “basura” y pidió que lo encarcelen, ya que lo acusa de haber golpeado y traumatizado a su madre, Amalia Carrasco, y de quererlo matar a él.

En el video viralizado, afirma que fue recluido contra su voluntad en el centro de tratamiento y acusa a su padre de haberlo tenido secuestrado: “ Estuve secuestrado tres años, porque no me dejaron ver a mis hijos ”, dijo Julio Jr. Y continuó: “ Hay gente a la que se les mueren los hijos o están en la cárcel y los van a ver. Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá. ¡Es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz ”.

El contenido del video que subió a TikTok, el hijo del legendario boxeador mexicano, es tan fuerte que hasta dijo: “ Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su propia esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos. A chingar a su madre todos, que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente ”.

Además, Chavez Jr se refirió a un supuesto maltrato a su madre: “ Mi papá hizo pedazos a mi mamá, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada . Quedó dañada para toda la vida por el mismo güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”.

Ante semejante escenario, Julio César Chávez padre tomó la palabra y explicó que pretender que su hijo reflexione y deje atrás todos sus problemas de consumo: “Mi hijo lleva ya muchos años con ese problema. No ha querido entender y hoy está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, la familia se le está yendo y se le está acabando todo. Es lo mismo que me pasó a mí ”, reconoció en el programa La Jornada.

Y finalizó: “Yo ya pagué, hice mucho daño, pero lo reparé. Los que vivimos estos problemas no somos los culpables de que nuestros hijos se vuelvan adictos. Tengo 14 años sin alcohol y drogas. Ahora él debe hacer su parte... El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar . No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea y los hijos le valen madre (no le interesan). Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando”, aceptó.

LA NACION