Se acabó: el Chino Maidana regresó de Las Vegas y no volverá a boxear

El santafecino Marcos Chino Maidana invirtió casi ocho semanas de concentración pugilística y perdió unos 20 kilos durante largos entrenamientos en Las Vegas, con la idea de regresar al cuadrilátero y tras haber firmado un contrato multimillonario por tres combates. Pero todo ese esfuerzo terminó con una negativa que se decantó por peso propio. Maidana regresó a nuestro país con una decisión que maduró en los últimos días, y es definitiva: no volverá a pelear.

Tal como había anticipado LA NACION hace el fin de semana pasado, Maidana se iba a dar un tiempo, no mayor a una semana, para definir categóricamente luego de estas prácticas, si ponía una fecha a su reaparición o si, por el contrario, decidía abandonar este intento porque su rendimiento -físico y anímico- no era el ideal.

Justo es reconocerlo: Maidana siempre dijo que iba a intentarlo, e hizo todo lo posible para lograrlo. Pero volver era ir contra la corriente. Había muchas cosas por delante, y claramente no le dio el físico. Lo positivo es que tuvo la lucidez para darse cuenta de que no había camino de regreso.

Maidana desafió la lógica de este oficio, con casi 36 años, y con todos los avatares que se les presenta a quienes, como él, modificaron su manera de vivir y de pensar tras una sacrificada relación con esta profesión (entre 2004 y 2014).

Definitivamente me quedo en la Argentina. Tomé una decisión, me retiro del ring, no voy a volver a pelear. Se me fue el entusiasmo; muchos que saben de boxeo me van a entender

Chino Maidana