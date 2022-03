Se acabó la novela: Brian Castaño vs. Charlo (II) pelearán el 14 de mayo en Los Ángeles

Tal si fuese una predicción portadora de los mejores augurios para el boxeo argentino, la conquista del campeonato mundial Supermosca (FIB) del bonaerense Fernando Martínez el sábado último en Las Vegas, se convirtió en un talismán salvador -casi sobre la hora- del combate más relevante y esperado del buen momento del pugilismo local. Tras varias idas y vueltas, el desquite por todas las coronas mundiales de los medianos jr. entre Brian Castaño y el estadounidense Jermell Charlo ha sido confirmado oficialmente, tal como anticipó LA NACION en su edición del 19 de febrero último. Y esta noticia de excepción estuvo condicionada por un sinfín de misterios y secretos volcados sobre la “mesa chica” del negocio del boxeo.

¿Cuál fue la clave “reglamentaria” para que el desquite pospuesto por lesión del matancero Brian Castaño ante Jermell Charlo, previsto en principio para el 19 del corriente, se postergue al 14 de mayo próximo -nueva fecha oficial- también en Los Ángeles?

Conformar al australiano Tim Tszyu, retador oficial al título mundial OMB -en poder del argentino- con una paga importante para posponer su oportunidad legítima sin reclamos legales y, de este modo, asegurar su chance con el vencedor de “Castaño vs. Charlo (II)”. Esto fue fundamental y decisivo.

Jermell Charlo y Brian Castaño versión (II) en 2022

¿Qué hará la empresa PBC, de Al Haymon, con todos estos púgiles a los que representa? Todos inmersos en este conflicto.

1°) Por sobre todas las negociaciones, PBC potenciará y cuidará los intereses de Charlo, quién se mantuvo impecable en este lapso.

Jermell duplicó su ira sobre Brian descreyendo de todas las certificaciones médicas presentadas. Lo hizo público y alimentó sus resquemores manifestados el 17 de julio último en San Antonio, Texas, cuando se midieron por primera vez. Es la figura más atractiva para los intereses de Haymon pero aún debe “limpiar” la imagen que dejó en aquel cotejo con Castaño. Perdido en el ring y empatado en las tarjetas. Necesita aprobar aún esta asignatura pendiente.

2°) ¿Cómo queda parado Castaño en esta instancia?

Consiguió sus objetivos. Dilatar la pelea hasta mayo y llegar al peso (69.850 kg) entero y sin dietas abusivas. Su leve desgarro en el bíceps derecho, acaecido el 3 de febrero último, evoluciona muy bien. Si bien le permitió intensificar sin problemas su preparación atlética, aún no retomó las sesiones de guanteo que había efectuado con buenos rendimientos hasta esa jornada accidentada.

Por lesiones, Brian Castaño pidió postergaciones para el desquite con Charlo; ahora la fecha quedó fijada para el 14 de mayo Edward A. Ornelas - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Contará con un tiempo prudente para recuperar los entrenamientos perdidos. Le restan más de dos meses de gimnasio y allí recuperará todo lo perdido. El gran misterio de “esta novela” es deducir en qué condiciones llegó Castaño a California en los primeros días de enero, tras las fiestas navideñas en La Matanza. Hay mil versiones y un silencio desafiante al respecto.

Todo esto no sumó a su favor. Ni con sus promotores y menos aún con los directivos de la OMB que dilataron al máximo aprobar esta postergación. Vale la pena apuntar este detalle: la OMB defendió a ultranza a Castaño en la realización de su pelea consagratoria ante el brasileño Patrick Teixeira, en 2021, pero lo desprotegió en esta ocasión. Saturados quizá por las tres postergaciones impuestas en esta revancha. ¿Cuál será el precio a pagar? Nadie lo sabe.

¿Y Tszyu?

Tendrá su chance en Estados Unidos y en la cadena Showtime. El invicto de 27 años, ganador de 20 peleas (15 por KO), se medirá con el norteamericano Terrell Gausha, un probador ideal, el 26 del corriente en Minneapolis. Allí, veremos de que se trata. ¿Un fenómeno o un invento?