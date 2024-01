escuchar

Santiago Silva, exdelantero de Boca, abrió las puertas de su restaurante en España y mostró la colección futbolística que tiene a modo de decoración en el lugar. En diálogo con TyC Sports, el ahora futbolista en Palo Futbol Club de Málaga, que milita en el ascenso español -donde jugó cinco partidos durante 2023- habló sobre su carrerae hizo un recorrido por Silvando, donde guarda los tesoros más preciados que le quedaron de su larga trayectoria. Si bien tiene camisetas de Lionel Messi, de Martín Palermo y otras estrellas, llamó la atención la ausencia de casacas de una gloría del fútbol argentino.

En el establecimiento gastronómico se puede ver un sector con recortes y tapas periodísticas de los mejores años del delantero uruguayo. También mostró la decoración que logró con decenas de botines multicolores que fueron utilizados en distintos partidos.

La colección de botines que usó a lo largo de su carrera Instagram

En una gran pared mostró la colección de casacas que tiene y describió: “Tengo camisetas de Messi, De Paul, Izquierdoz, Palermo, Schiavi y Paredes”. Luego fue interrogado si tenía alguna de Juan Román Riquelme, uno de los máximo ídolos de Boca y actual presidente, y respondió, sorprendido: “No tengo acá, no la puse todavía”.

Las camisetas que el Tanque Silva tiene como tesoros en su restaurante Instagram

Luego de unos segundos tras recalcular en la chicana del periodista, Silva lanzó: “Sos bravo eh”, en referencia a la consulta hecha por el actual presidente de Boca Juniors.

Silva y Riquelme fueron compañeros en los dos años que el uruguayo jugó para el Xeneize, la relación nunca fue de lo mejor. “Yo tenía un año y medio más de contrato, y por pensar diferente a algunos ídolos del club, como Román, no pude seguir en la institución. Obviamente que veníamos de perder la final, eran momentos delicados, teníamos que ganarla y no pudimos”, expresó hace un tiempo Silva en una entrevista con Olé.

El restaurante de Santiago Silva en Málaga Instagram

Además, en una entrevista en Radio La Red, el jugador reveló: “De Riquelme encuentro dos líneas. Cuando me hablan de Román encuentro un jugador excepcional dentro de la cancha, como no se ha visto ninguno. Pero después positivamente no. Yo no encontré una parte positiva de él”.

Su carrera

El oriundo de Montevideo, tuvo su debut profesional en Central Español de la Segunda División de Uruguay en 1998. Un año después llegó a River Plate de Montevideo, donde estuvo una temporada y marcó un total de 15 goles. También pasó por el Chievo Verona italiano, el Corinthians de Brasil, Nacional de Uruguay. Además, pasó por distintos clubes argentinos como Gimnasia, Velez, Banfield y Boca, entre otros.

Uno de los momentos más duros que le tocó atravesar a lo largo de los años fue un control de dóping en un partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata, club para el que jugaba en ese momento, y Newell’s, que arrojó positivo. Fue así como estuvo 697 días sin jugar y todo parecía indicar que su vida como futbolista había terminado a los 39 años.

Sin embargo, cuando pudo declarar, reveló que en ese momento tomaba un medicamento para un tratamiento que estaba realizando para ser padre. El Tribunal de Disciplina de la AFA no contempló su situación, y en 2019 el Tanque recibió una pena de dos años de suspensión en torneos oficiales.

Su habilitación llegó el 11 de diciembre de 2021 y tres meses más tarde marcó su primer gol desde la suspensión. Actualmente recide en Málaga, España desde el año pasado donde disfruta del fútbol y de su restaurante.

LA NACION