Masters 1000 de Madrid 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domingo continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto torneo de la categoría en lo que va de la temporada (el quinto en la rama femenina). Se disputan partidos correspondientes a la tercera ronda de ambos certámenes. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en ESPN 2.

Este sábado se estrenó en la competencia Jannik Sinner (2°), primer preclasificado y uno de los mejores tenistas en lo que va de la temporada, quien derrotó sin inconvenientes a su compatriota Lorenzo Sonego (52°) por 6-0 y 6-3. Además, Rafael Nadal, tetracampeón del torneo desde que se disputa en polvo de ladrillo (2010, 2013, 2014 y 2017), avanzó a la tercera ronda al vencer a Alex De Miñaur (11°) por 7-6 (6) y 6-3 en un partidazo en el que sacó a relucir su inclaudicable capacidad de lucha. Además, la polaca Iga Swiatek, líder del ranking WTA desde hace 100 semanas, vapuleó a la rumana Sorana Cirstea (30°) por doble 6-1, entre los resultados más destacados.

"Volver a vivir una tarde así significa muchísimo".



Agradecido con la afición, 🇪🇸 @RafaelNadal saborea una victoria muy especial sobre la tierra batida del @MutuaMadridOpen.#MMOPEN — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 27, 2024

Además, jugaron dos tenistas argentinos con suerte dispar. María Lourdes Carlé (82°) se despidió de la competencia entre aplausos al caer ante una rival de fuste, la letona Jelena Ostapenko (10°), por doble 6-3. Pedro Cachín (91°), por su parte, eliminó al estadounidense Frances Tiafoe (21°) por segundo año consecutivo en el Masters 1000 de Madrid 2023, al vencerlo por 7-6 (1), 3-6 y 6-4 y tendrá el gran premio de enfrentar este lunes justamente a Nadal.

Sobresale para este domingo la presentación de los campeones vigentes de ambas ramas: Carlos Alcaraz (3°) y Aryna Sabalenka (2°). El español se enfrenta al brasileño Thiago Seyboth Wild (63°) no antes de las 11; mientras que la bielorrusa juega ante la estadounidense Robin Montgomery (183°) no antes de las 15. Además, juegan dos de los tres tenistas argentinos que siguen en competencia, ambos ante estadounidenses: Sebastián Báez (19°) choca contra Taylor Fritz (13°) no antes de las 11.30, y Francisco Cerúndolo (22°) se ve las caras con Tommy Paul (16°) no antes de las 12.30.

Sebastián Báez, la mejor raqueta argentina de la actualidad, se enfrenta a Taylor Fritz Mark J. Terrill - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2024

El torneo se disputa en la Caja Mágica de Madrid, España, sobre superficie de polvo de ladrillo desde este martes 23 de abril hasta el domingo 5 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Por el lado femenino, nueve se alzaron con el trofeo, con Serena Williams, Simona Halep y Maria Sharapova como principales exponentes.

ATP (rama masculina)

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).

WTA (rama femenina)

2009 : Dinara Safina (Rusia).

: Dinara Safina (Rusia). 2010 : Aravane Rezai (Francia).

: Aravane Rezai (Francia). 2011 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2012 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2013 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2014 : Maria Sharapova (Rusia).

: Maria Sharapova (Rusia). 2015 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2016 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2017 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2018 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2019 : Kiki Bertens (Países Bajos).

: Kiki Bertens (Países Bajos). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

: Aryna Sabalenka (Bielorrusia). 2022 : Ons Jabeur (Túnez).

: Ons Jabeur (Túnez). 2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).