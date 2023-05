A qué hora es el Superclásico en el estadio Monumental y todo lo que se sabe del River vs. Boca

escuchar

River y Boca protagonizarán este fin de semana, en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional 2023, una nueva edición del Superclásico de la Asociación del Fútbol (AFA). El encuentro se disputa este domingo 7 de mayo desde las 17.30 en el estadio Monumental con arbitraje de Darío Herrera y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que también se podrán sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

El presente de ambos clubes es disímil. El conjunto del barrio porteño de Núñez lidera el campeonato local con 34 puntos gracias a 11 victorias, una igualdad y apenas dos derrotas. De los últimos nueve cotejos que disputó, ganó ocho e igualó uno. El club de La Boca, por su parte, está en la posición número 13 con 18 unidades producto de cinco victorias, tres paridades y seis duelos perdidos. En sus últimas cinco presentaciones cosechó apenas una alegría y sufrió tres caídas.

River le lleva 16 puntos a Boca en la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023 Anibal Greco - La Nación

El DT millonario Martín Demichelis no dispondrá de José Paradela porque fue expulsado frente a Atlético Tucumán y está en duda Paulo Díaz, que está lesionado y lleva adelante una recuperación a contrarreloj. Jorge Almirón tiene varios jugadores con dolencias y sin posibilidades de sumar minutos en el Antonio Vespucio Liberti porque no se recuperarán a tiempo: Marcos Rojo, Frank Fabra, Bruno Valdez, Juan Ramírez y Exequiel Zeballos. Norberto Briasco, Luca Langoni y Darío Benedetto llegarían entre algodones pero no para iniciar el cotejo, mientras que Martín Payero vio la tarjeta roja en la victoria ante Racing y debe cumplir una sanción.

Esta semana ambos clubes compiten en la tercera fecha de la Copa Libertadores. River lo hizo el martes en Brasil y perdió 5 a 1 con Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por el grupo D. En ese encuentro el entrenador utilizó a sus habituales titulares y repetirá a casi todos en el Superclásico. Boca, por su parte, visita este miércoles a Colo Colo de Chile por la zona F.

River vs. Boca: todo lo que se sabe

Liga Profesional 2023 - Fecha 15

Día: domingo 7 de mayo.

domingo 7 de mayo. Hora: 17.30.

17.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. Asistentes : Juan Pablo Belatti y Pablo González.

: Juan Pablo Belatti y Pablo González. VAR : Silvio Trucco.

: Silvio Trucco. TV: ESPN Premium y TNT Sports.

ESPN Premium y TNT Sports. Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Herrera, el árbitro

Darío Herrera es el árbitro elegido para el nuevo Superclásico, el mismo que estuvo en las últimas dos ediciones. Sus asistentes serán Juan Pablo Bellati y Pablo González mientras que el cuarto colegiado será Yael Falcón Pérez. En el VAR estará Silvio Trucco.

Será la sexta ocasión en la que el neuquino de Andacollo, de 38 años, impartirá justicia en el derby más importante del fútbol argentino. Su primera vez fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, en la histórica noche en la que hinchas del xeneize le arrojaron gas pimienta en el entretiempo a jugadores del Millonario y el cotejo se suspendió.

Con Herrera, el historial del Superclásico favorece al conjunto del barrio porteño de La Boca con tres triunfos y dos empates. Lo curioso es que el club de Núñez nunca le pudo marcar un gol a su rival con este juez. En las ediciones en las que impartió justicia amonestó a 21 jugadores de Boca y a 13 de River. Dos futbolistas xeneizes fueron expulsados y ninguno del Millonario vio la roja.

Darío Herrera arbitró el último Superclásico y lo ganó Boca 1 a 0 con gol de Darío Benedetto Daniel Jayo - Getty Images South America

El historial del Superclásico

La última vez que se enfrentaron Boca y River fue el 11 de septiembre del año pasado por la 18ª fecha de la Liga Profesional 2022 y ganó el xeneize como local en La Bombonera por 1 a 0 con gol de Darío Benedetto. Así, estiró su ventaja en el historial a siete partidos ganados, teniendo en cuenta el amateurismo y profesionalismo.

En total se enfrentaron 258 veces con 91 victorias para el xeneize y 84 para el Millonario . Empataron en 83 ocasiones.

. Empataron en 83 ocasiones. Por ligas nacionales se cruzaron 213 veces con 78 triunfos para el elenco del barrio porteño de La Boca y 70 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

Por copas nacionales hay 13 antecedentes y siete de ellos concluyeron en empate. River sonrió cuatro veces y Boca, dos.

En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el xeneize cosechó 11 triunfos y el Millonario, 10. No hubo ganador en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

11/10/2022 - Liga Profesional 2022 - Fecha 18 : Boca 1-0 River (Darío Benedetto).

: Boca 1-0 River (Darío Benedetto). 20/3/2022 - Copa de la Liga Profesional 2022 - Fecha 7 : River 0-1 Boca (Sebastián Villa).

: River 0-1 Boca (Sebastián Villa). 3/10/2021 - Liga Profesional 2021 - Fecha 14 : River 2-1 Boca (Julián Álvarez -2R-; Carlos Zambrano -B-).

: River 2-1 Boca (Julián Álvarez -2R-; Carlos Zambrano -B-). 4/8/2021 - Copa Argentina 2021 - Octavos de final : Boca 0-0 River (ganó Boca por penales 4 a 1 y avanzó a cuartos de final).

: Boca 0-0 River (ganó Boca por penales 4 a 1 y avanzó a cuartos de final). 16/5/2021 - Copa de la Liga Profesional 2021 - Cuartos de final: Boca 1-1 River (Carlos Tevez -B-; Julián Álvarez -R-). Boca ganó por penales 4 a 2 y pasó a semifinales.

