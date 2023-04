Superclásico: cuándo es y qué partidos tienen River y Boca antes de enfrentarse en el Monumental

escuchar

El Superclásico es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año. No importa el presente de cada uno de los equipos. No importan los protagonistas. Tampoco si es por un amistoso, por el torneo local o por un certamen internacional. No interesan los antecedentes recientes entre ambos ni tampoco los más lejanos. El país se paraliza por 90′ para ver a dos históricos rivales enfrentarse en un campo de juego. Y este domingo 7 de mayo volverán a verse las caras luego de casi ocho meses.

El estadio Más Monumental, donde el Millonario hace de local, volverá a albergar un Superclásico luego de más de un año (la última vez fue el 20 de marzo de 2022, cuando el xeneize se quedó con los tres puntos por la mínima diferencia en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional de ese año). El primer encuentro de este será en el marco de la jornada 15 de la Liga Profesional (LPF), en un encuentro que se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports.

Boca festejó la última vez que visitó el Monumental, cuando ganó 1 a 0 con gol de Sebastián Villa Fabián Marelli - LA NACION

Ambos equipos viven un presente completamente diferente, aunque los clásicos son partidos aparte. Quizá el ejemplo más reciente sea el del último enfrentamiento entre Racing e Independiente en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en el que la Academia llegaba con dos títulos conseguidos en los últimos meses, mientras que el Rojo atravesaba uno de los peores momentos institucionales de su historia -sigue en la misma situación, por lo que recientemente el influencer Santiago Maratea organizó una colecta solidaria para saldar las deudas del club-. Con la renuncia del presidente Fabián Doman la semana anterior y con la contratación de Ricardo Zielinski como nuevo DT a solo un día y medio de ese partido. Sin embargo, cuando la lógica -que en estos casos, no existe- indicaba que el visitante podía llevarse los tres puntos con tranquilidad, el partido terminó en empate 1 a 1 y, durante varios tramos del duelo, el Rojo fue superior a su rival.

River Plate vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 15 de la Liga Profesional 2023.

Día : domingo 7 de mayo.

: domingo 7 de mayo. Hora : 17.30.

: 17.30. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Estadio : Más Monumental.

: Más Monumental. Árbitro: a confirmar.

El primer punto a tener en cuenta para el desarrollo del Superclásico es aquel que tiene que ver con los cambios en cada plantel con respecto al último enfrentamiento. Para empezar, los dos tienen nuevos entrenadores en el banco de suplentes y, en ambos casos, afrontarán este partido por primera vez -por lo menos como DT’s, ya que Martín Demichelis se enfrentó a Boca vistiendo la camiseta de River-. En el caso del local, el propio Demichelis fue el elegido por la dirigencia para reemplazar a quien se erigió como el mejor estratega de la historia de la institución riverplatense, Marcelo Garllardo, quien decidió no renovar su contrato luego de ocho años al mando del equipo. En la otra vereda, Jorge Almirón reemplazó a Hugo Benjamín Ibarra, destituido luego de un mal comienzo en este 2023.

Demichelis logró una comunión muy fuerte con los jugadores de River en muy poco tiempo Prensa River

Luego, con respecto a los jugadores, ambos equipos sufrieron bajas considerables y contrataron a nuevos futbolistas que podrían sumar minutos el próximo 7 de mayo. En River, Juan Fernando Quintero y Javier Pinola, ambos titulares en el último clásico, ya no visten la camiseta de la banda roja (el colombiano se fue a Junior de Barranquilla, mientras que el ex defensor se retiró y se sumó al cuerpo técnico de Demichelis, al igual que Germán Lux). En cuanto a las llegadas, se sumaron al plantel Enzo Díaz, Salomón Rondón, a la vez que regresaron al club Ignacio Fernández y Matías Kranevitter, aunque este último no llegaría en condiciones óptimas al partido porque se sigue recuperando de una lesión y posterior operación.

En Boca, en tanto, hay tres futbolistas que sumaron minutos en el último duelo ante el combinado de Núñez, que ya no forman parte del plantel: Agustín Rossi (fue titular), Carlos Zambrano y Aaron Molinas. En el caso del arquero, firmó contrato con Flamengo de Brasil en condición de libre y se sumará en junio, luego de finalizar un préstamo de seis meses en Al Nassr de Arabia Saudita, donde comparte equipo con Cristiano Ronaldo. El defensor peruano, en tanto, se mudó a su país natal para integrarse al plantel de Alianza Lima y, por último, el joven mediocampista se fue a préstamo a Tigre hasta diciembre de este año. Con respecto a las incorporaciones, el xeneize contrató al paraguayo Bruno Valdez y al uruguayo Miguel Merentiel, aunque también sumó a dos futbolistas que regresaron de sus respectivos préstamos y podrían acumular minutos ante River: Nicolás Valentini y Ezequiel ‘Equi’ Fernández.

Miguel Merentiel llegó a Boca en el último mercado de pases; está a préstamo desde Palmeiras Aníbal Greco - La Nación

El presente de River Plate

El elenco dirigido por Martín Demichelis vive un presente soñado. A base de un fútbol vertiginoso, con presión intensa y jugadores de buen pie, el ex defensor de Bayern Munich de Alemania desplazó todo tipo de dudas con respecto a la ‘nueva era’ del combinado de Núñez sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes y convirtió al equipo en uno de los mejores de la Argentina. Tras un proceso de adaptación lógico, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del vigente certamen doméstico con 33 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, San Lorenzo. En la última fecha derrotó 2 a 0 a Independiente con goles de Esequiel Barco y Miguel Borja.

El presente de Boca Juniors

El xeneize atraviesa un presente turbulento. La llegada de Jorge Almirón parece no haber cambiado la ecuación y el equipo sigue sin rendir. Se ubica 17° en la clasificación general con 15 puntos de 39 posibles (cuatro victorias, tres igualdades y seis caídas). En la última jornada empató 2 a 2 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en un encuentro plagado de polémicas que el combinado de La Ribera empardó recién en el décimo minuto de adición con un tanto agónico de Nicolás Figal. Solo ganó uno de los últimos seis partidos sumando todas las competencias, mientras que por la LPF no gana desde el 1° de abril, cuando goleó 3 a 0 a Barracas Central con Mariano Herrón como DT interino tras la destitución de Ibarra.

