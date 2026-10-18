Al Khaleej venció 3-2 a Al Fateh, por la Saudí Pro League

En un encuentro vibrante disputado el 18 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Maydan Tamweel Aloula, Al Khaleej logró una victoria agónica ante Al Fateh por 3-2. El cotejo, correspondiente a la jornada 10 de la Saudí Pro League, contó con el arbitraje de Majed Mohammed Al-Shamrani.

El desarrollo del juego presentó un contraste táctico interesante, con Al Fateh apostando por un esquema 3-4-3 frente al 4-4-2 de Al Khaleej. El marcador lo abrió Al Fateh a los 33 minutos mediante Lukás Haraslín, tras una asistencia de Mourad Batna. Ya en el complemento, a los 60 minutos, Wilfried Kanga estiró la ventaja para los locales luego de un pase de Hossam Essadak. Sin embargo, la reacción de la visita fue contundente: a los 78 minutos, Musa Barrow marcó el primer gol tras asistencia de Saleh Mohammed Al Jaman Al Amri. A los 84 minutos, Joshua King igualó el marcador tras recibir de Mateo Benegas, y finalmente, a los 93 minutos, Omar Mascarell sentenció el 3-2 definitivo.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio territorial estuvo repartido, con Al Khaleej mostrando mayor vocación ofensiva al registrar un 61,6% de posesión frente al 38,4% de Al Fateh. En el apartado de remates, la visita fue superior al contabilizar 16 intentos contra 12 del local, ambos equipos igualaron con 4 disparos a puerta. En cuanto a las tarjetas amarillas, fueron amonestados Ali bin Sadiq bin Nasser Al Hassan, Ali Alamine Ali y Mihai Lixandru por el lado de Al Fateh, mientras que Ali Saeed Ali Al Shaafi recibió la amonestación en Al Khaleej.

Movimientos estratégicos

Ambos estrategas buscaron refrescar el equipo mediante numerosas sustituciones a lo largo del segundo tiempo. Por parte de Al Khaleej, el ingreso de Joshua King al comenzar la segunda etapa resultó fundamental para la remontada. Asimismo, las intervenciones de Musa Barrow y Saleh Mohammed Al Jaman Al Amri a los 62 minutos fueron claves para dar mayor dinamismo al ataque visitante. Del lado de Al Fateh, los cambios realizados por el cuerpo técnico no lograron contener el empuje final que terminó sellando el resultado a favor del conjunto visitante en tiempo de descuento.