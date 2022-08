Álbum de figuritas Mundial Qatar 2022: el error más evidente y otras “faltas” en la publicación

La locura por el álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 hizo que el stock de la preventa se agote de manera casi inmediata en la Argentina. A pesar de que el lanzamiento oficial estaba previsto para el próximo 7 de septiembre, ya hubo una primera etapa de venta en varios puntos del país. Y duró poco. Este jueves 18 de agosto aparecieron los primeros álbumes y el domingo ya era prácticamente imposible conseguir alguno. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Panini, la empresa italiana encargada del armado y la distribución del producto- ya que los fanáticos notaron varios errores en el armado del libro, ¿cuáles son los más llamativos?

Por primera vez en la historia en este asunto, que ya es una tradición, se imprimió mal la fecha de inicio de la competencia. No por un error en el armado, sino pura y exclusivamente por la decisión de la FIFA, entidad madre del fútbol que decidió adelantar el partido inaugural de la Copa del Mundo al 20 de noviembre (estaba previsto que arranque el 21). Cuando la federación confirmó la nueva fecha de apertura, Panini no solo había creado el álbum, sino que también lo había comenzado a distribuir en algunos países de Norteamérica.

En el álbum de figuritas de Qatar 2022, figura que la fecha de inicio es el 21 de noviembre

El otro ‘error’ también es ajeno a la empresa italiana, ya que se trata de los jugadores que aparecen en el álbum pero no estarán en la Copa del Mundo, una lista que posiblemente se irá incrementando con el correr de los meses. A pesar de que las listas de convocados aún no están confirmadas, hay futbolistas que no podrán ser parte de la cita ecuménica por sufrir lesiones graves en el último tiempo. Ya hay tres selecciones que tienen, como mínimo, a un jugador que se perderá su cupo en Qatar. Los tres aparecen en los cromos:

Jesús ‘Tecatito’ Corona (México) : Fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo de su pierna izquierda.

: Fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo de su pierna izquierda. Georginio Wijnaldum (Países Bajos) : Fractura de tibia en su pierna derecha.

: Fractura de tibia en su pierna derecha. Tarik Tissoudali (Marruecos): Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Las lesiones son imponderables. Y ponen en alerta de cuidado a todos los jugadores que tienen posibilidades de estar en la Copa del Mundo. Sin embargo, poco se puede hacer ante la mala suerte o el azar. Eso sí, quedarán inmortalizados en el álbum y en esa lista, aquellos que tuvieron cromos pero finalmente no estuvieron en el Mundial.