Aldosivi descendió a la Primera Nacional: los números que llevaron al Tiburón a perder la categoría

Aldosivi cayó 1-0 ante Banfield, como local, en el primer partido de la fecha 25 de la Liga Profesional (LPF). De esta manera, se convirtió en el primer equipo en descender a la Primera Nacional, categoría en la que se reencontrará con su clásico rival, Alvarado, que no pudo acceder al reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría (el primero fue para Belgrano, que se consagró campeón con dos fechas de anticipación).

El Tiburón perdió su lugar en la élite a tres fechas de que finalice el campeonato. Luego de una campaña futbolística mediocre, no pudo hacerse fuerte como local ante el ‘Taladro’ y, a pesar de mantener la iniciativa durante gran parte del encuentro, no pudo mejorar su habitual falta de efectividad. El equipo visitante se puso en ventaja a los 23 minutos de la primera mitad a través de Gregorio Tanco, y aunque no tuvo más chances claras, ese tanto le alcanzó para quedarse con los tres puntos, en un compromiso que también marcó el regreso de Javier Sanguinetti como entrenador del combinado de zona sur.

Los números de Aldosivi en las últimas temporadas

2020

Disputó 36 encuentros repartidos entre cinco competencias: Copa de la Liga Profesional, Copa Maradona, Copa Argentina, Liga Profesional y Copa de la Superliga.

repartidos entre cinco competencias: Copa de la Liga Profesional, Copa Maradona, Copa Argentina, Liga Profesional y Copa de la Superliga. Ganó nueve.

Empató siete.

Perdió 20.

2021

Jugó 38 partidos entre Liga Profesional y Copa de la Liga.

entre Liga Profesional y Copa de la Liga. Ganó 13.

Empató cinco.

Perdió 20.

2022

Hasta este miércoles 12 afrontó 42 compromisos (le quedan dos partidos, ante Talleres como local y frente a San Lorenzo como visitante).

(le quedan dos partidos, ante Talleres como local y frente a San Lorenzo como visitante). Ganó 10.

Empató siete.

Perdió 25.

La mala campaña contrastó además con la histórica clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022, bajo las órdenes técnicas de Martín Palermo. El equipo marplatense nunca logró reponerse del abrupto alejamiento del ex goleador de Boca a cuatro días del inicio del nuevo torneo, debido a un “desgaste” en la relación con las autoridades del club. La breve gestión de Leandro Somoza no logró torcer la situación, y el club volverá a la Primera Nacional, tras el ascenso obtenido a mediados de 2018.

En la vigente LPF, el combinado marplatense, hoy dirigido por Diego Villar, se ubica último con solo 16 puntos conseguidos a lo largo de 25 jornadas. Ganó cuatro encuentros, empató la misma cantidad y no sumó puntos en 17 fechas. Además convirtió solo 15 goles y recibió 42, convirtiéndose de esta manera en el equipo menos goleador y, a su vez, en el que más tantos recibió de los 28 equipos que disputan el campeonato.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol