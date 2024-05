Juventud Unida vs. Independiente, por la Copa Argentina 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

El segundo cruce de los 16avos de final será, luego de Racing vs. Talleres de Remedio de Escalada y antes de que concluya la primera etapa porque restan disputarse tres encuentros (Almirante Brown vs. San Martín de Tucumán, Colón vs. Los Andes y Arsenal vs. Estudiantes de Río Cuarto), el que protagonizarán Independiente y Juventud Unida de San Luis el próximo viernes en el estadio Ciudad de Lanús. El partido está programado para las 21.30 y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Quien se imponga en la llave avanzará a octavos de final y se enfrentará al vencedor del cruce entre El Porvenir y Godoy Cruz, que todavía no fue programado.

El Rojo se vuelve a presentar oficialmente luego de la dura eliminación de la Copa de la Liga 2024, en la que no accedió a cuartos de final tras igualar con Talleres de Córdoba 2 a 2 en la última fecha del grupo B en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini a pesar de que se imponía por dos tantos y tenía un jugador más en la cancha por la expulsión de Miguel Navarro. Ese encuentro dejó en la cuerda floja al entrenador Carlos Tevez, pero se sostuvo en el cargo y tiene por delante una prueba de fuego antes del arranque de la Liga Profesional 2024. En la primera etapa el conjunto de Avellaneda se impuso sin problemas a Deportivo Laferrere 3 a 0 con anotaciones de Alex Luna, Federico Mancuello de penal y Jhonny Quiñónez.

El equipo puntano es el único club del Federal A que sigue en carrera en la Copa Argentina en curso porque los nueve restantes quedaron eliminados prematuramente. En su debut derrotó por penales a Deportivo Maipú de Mendoza 8 a 7 tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y clasificó a los 16avos de final después de una década. En el torneo de la tercera categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para sus clubes afiliados indirectamente, marcha tercero en el grupo B con 9 puntos gracias a dos victorias, tres empates y una sola caída.