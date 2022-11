Antes de viajar a Abu Dhabi, Juan Foyth fue papá y lo anunció con una tierna foto: “No hay nada más lindo”

escuchar

Faltan tan solo seis días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y la selección argentina ya se encuentra en Abu Dhabi para su reunión previa con Lionel Scaloni. La mañana de este lunes, llegaron el capitán Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, y el domingo el DT le dio la bienvenida a otros seis jugadores de los 26 convocados, entre los que figuraron el arquero Gerónimo Rulli, los mediocampistas Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios, el delantero Julián Álvarez y los defensores Nahuel Molina y Juan Foyth. Este último, viajó con una alegría y emoción que trascendió las sensaciones por asistir al Mundial: fue papá tres días antes, el jueves pasado.

“No hay nada más lindo. Gracias por ser tan fuerte y tan buena madre, amor. Bienvenido, Kai, te amamos”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una imagen del nuevo integrante de la familia, su pareja, Ariana Alonso, y su primer hijo, Noah, de un año y nueve meses. Ambos se conocieron en el colegio en 2014, cuando el jugador daba sus primeros pasos en Estudiantes de La Plata, con tan solo 16 años.

El defensor argentino anunció el nacimiento de su segundo hijo. Instagram: juanfoyth

La pareja, de 24 años, se comprometió en enero de 2019 en Inglaterra, cuando Foyth jugó en el Tottenham, y se casaron en julio de ese mismo año, en el Registro Civil de La Plata. “Te amo con el alma”, compartió en la red social, junto a las imágenes de una emotiva pedida de mano al aire libre bajo un arco de flores y con el defensor arrodillado.

La pareja se comprometió en enero de 2019. Instagram: juanfoyth

“Ayer fue el día más hermoso de mi vida. Bienvenido, Noah Foyth Te amamos. Tus papis”, comentó la mamá por segunda vez. Y agregó: “Primero, felicitaciones por el nacimiento de tu segundo hijo. Agradezco que seas el papá de mis hijos. Sos un papá increíble, amor. Y, segundo, felicitaciones por la convocatoria al Mundial. Sos un orgullo para toda la familia y estoy súper feliz por vos. Te amo”.

El jugador también le dedicó unas tiernas palabras a Alonso: “Sos la mejor mamá del mundo. Te amo muchísimo, amor, y gracias por ser mi sostén”, escribió. Mientras tanto, el defensor se prepara para debutar en el Mundial de Qatar, luego de que este sábado Scaloni anunciara a los convocados.

¿En el Barcelona?

El jugador del Villarreal podría desembarcar en el Barcelona, debido a que el DT Xavi Hernández busca reforzar urgente la última línea y los medios españoles aseguraron que Foyth fue pedido en exclusivo por él. “Foyth le gusta mucho a Xavi y a la dirección deportiva. Además, solo tiene 24 años y puede jugar de lateral o de central”, destacó el diario deportivo catalán Sport.

Juan Foyth, Rodrigo De Paul y Lionel Messi serán titulares contra Chile; por acumulación de amonestaciones, Marcos Acuña se perderá el partido por el tercer puesto. Fabián Marelli

Aunque, en caso de cumplirse, quizá no se lo pongan tan fácil, ya que fuentes cercanas al Villarreal aseguraron que el club no quiere desprenderse del jugador. Por lo que, si se produjera su salida, debería ser mediante la cláusula de rescisión, que ronda los 42 millones de euros. En tanto, el combinado dirigido por Unai Emery aún no recibió ninguna oferta formal.

