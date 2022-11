Mundial 2022: la predicción de Ludovica Squirru para la Selección argentina que nadie esperaba

escuchar

El Mundial de Qatar marca la agenda de todos, les guste o no el fútbol. Distintos programas, de diferentes ámbitos, que no son del deporte, se hacen eco de uno de los eventos más importantes que le quedan a este año. A partir del 20 de noviembre, después de una ceremonia de la inauguración, el país anfitrión enfrentará a la selección de Ecuador y le dará comienzo a un certamen que se celebra cada cuatro años.

Todos los ojos están en Lionel Messi, que jugará su última Copa del Mundo en Qatar (Photo by Andres Kudacki / AFP) ANDRES KUDACKI - AFP

A raíz de estar en las vísperas de la cita mundialista, la reconocida astróloga Ludovica Squirru dialogó con Seguimos en El Doce, un programa de la televisión cordobesa, y dio su veredicto acerca de cómo le irá a la selección argentina, sumado a un análisis más exhaustivo de cómo impactará directamente en la sociedad.

Al presentarla en el estudio de televisión, Ludovica se explayó sobre el tema: “En el libro del tigre, donde aún estamos en el año del tigre, dije que no me latía que íbamos a salir campeón, lo que yo veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito”.

La predicción de Ludovica Squirru para la Selección y la advertencia que asusta a los hinchas

Luego, a modo de primicia para los presentes, la astróloga continuó con un tema referido a este acontecimiento: “Este año me llamaron para hacer la publicidad de Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”.

“Yo amo a la selección, a Messi, a quien le dediqué el libro porque es conejo, al igual que Scaloni, y soy fanática de los mundiales, pero también para los argentinos es un karma el hecho de salir campeón porque distrae a la sociedad y tapa el momento de emergencia que estamos atravesando. Se pone toda la libido y energía para que nos vaya bien, y si no ganamos somos un desastre”, reflexionó Squirru, autora del último libro de su autoría llamado libro Horóscopo Chino 2023.

Por último, al concluir su opinión sobre lo que será el Mundial, Ludovica se posó en una cuestión más estructural de la población y cargó contra quienes no valoran los esfuerzos de los deportistas: “Cómo preparás a la gente para la salud holística como son los chinos: cuerpo, mente y alma. Es decir, por qué toda la libido pasa por un Mundial. Es algo importantísimo, pero no soy una astróloga que dice esas cosas o que va a estar repitiendo algo porque hace 36 años estuvo la mano de Dios de Maradona, pero después si pierde es por culpa de Messi. No somos un pueblo agradecido cuando alguien hace un sacrificio para ser un líder natural como él”.

A días de arribar al país del Medio Oriente, la selección argentina pondrá su objetivo en superar la fase de grupos donde enfrentará a Arabia Saudita, México y Polonia. Los dos primeros lugares clasificarán a la siguiente ronda de la competencia.

LA NACION