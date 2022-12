Antonela Roccuzzo compartió una foto desde Qatar y un detalle mundialista se robó todas las miradas

escuchar

En tan solo dos días se jugará la gran final del Mundial de Qatar 2022 y el mundo espera por ver a los jugadores de la Argentina y Francia disputar un partido histórico en el Estadio Lusail. Antes del encuentro, Antonela Roccuzzo, la indiscutida primera dama del fútbol, subió una foto a sus redes sociales, pero un detalle se robó todas las miradas. Varios lo tomaron como un guiño directo al partido más esperado de los últimos cuatro años, en donde su marido será uno de los protagonistas.

La rosarina viajó a Medio Oriente con sus tres hijos y el resto de su familia para alentar al capitán de la selección. Partido tras partido estuvo en el palco y se emocionó con el trayecto que hizo el grupo hasta llegar a la gran final. No obstante, y aunque está lejos de casa, no descuidó su trabajo y publicó contenido en sus redes. Fue en ese contexto donde los ojos se posaron en un particular detalle, muy a tono con el partido del domingo.

Antonela compartió una postal en sus redes pero el metegol fue el protagonista de la escena (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela compartió una postal, donde lució una campera inflable en color negro, con unas calzas en el mismo tono. Cabe recordar que por estos días el frío comienza a instalarse en Europa, por lo que la foto calza justo, aunque ella esté en Qatar. La ambientación fue en exteriores y posó levemente recostada sobre un sillón. Pero, no fue solo su outfit el que se llevó todas las miradas, sino también el objeto que agarraba con las dos manos. ¿De qué se trataba? De un metegol, una clara señal de que el futbol está presente en todos los ámbitos de su vida, y más en este último mes.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios y tuvo casi un millón y medio de Me Gusta. Todos sus seguidores están atentos a sus publicaciones para saber cómo palpita la gran final del Mundo entre la Argentina y Francia. El domingo, el clan familiar estará en el palco del Estadio Lusail para apoyar y acompañar al 10, tal como lo hizo durante toda su carrera deportiva.

Antonela Rocuzzo compartió emocionada la llegada del homenaje a Messi en Argentina

Si bien disfruta de sus días en Qatar, junto a su familia, la madre de Thiago, Mateo y Ciro, se mantiene conectada con lo que sucede en la Argentina, principalmente con lo que involucra a su marido. Fue por eso que no pudo ocultar su emoción ante la inminente llegada de un homenaje a su marido que tendrá lugar en su país natal durante el 2023.

Antonela compartió la llegada del Messi10 a la Argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En sus historias de Instagram, la empresaria compartió un posteo del Messi10 by Cirque du Soleil, donde se confirmaba la llegada del show a Buenos Aires y agregó un par de emojis que dieron cuenta de su entusiasmo.

“Luego de su paso por Barcelona (España), Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudita), el equipamiento técnico necesario para el armado del show ya está en camino hacia la Argentina”, comunicaron a través de la publicación. Asimismo, indicaron que el espectáculo, que tenía fecha reprogramada para el 9 de marzo, luego de que se suspendiera en 2020, comenzará finalmente el 5 de octubre de 2023. Las entradas ya están disponibles a través de Área Ticket y notificaron que los tickets que se adquirieron con anterioridad “serán asignados automáticamente para las nuevas fechas a partir de su estreno, respetando el día de la semana, horarios, ubicaciones y sectores previamente elegidos”.

