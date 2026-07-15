Argentina venció 2-1 a Inglaterra, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 15 de julio de 2026 a las 16.00 en el Atlanta Stadium, bajo el arbitraje de Ismail Elfath. En un compromiso de alto vuelo por las semifinales, Argentina logró revertir el marcador para superar a Inglaterra y asegurar su boleto a la gran final.

El desarrollo del encuentro

Inglaterra saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Argentina optó por un 4-1-4-1. El marcador se abrió a los 55 minutos, cuando Anthony Gordon marcó el 1-0 para Inglaterra tras una asistencia de Morgan Rogers. Sin embargo, la reacción albiceleste fue contundente en el cierre: a los 85 minutos, Enzo Fernández anotó el 1-1 tras una asistencia de Lionel Messi, y finalmente a los 92 minutos, Lautaro Martínez selló el 2-1 definitivo, nuevamente con habilitación de Lionel Messi.

Gestión de plantel y disciplina

El encuentro contó con acciones disciplinarias tempranas, destacando las amarillas para Elliot Anderson a los 36' y Lisandro Martínez a los 41'. En la segunda mitad, Cristian Romero fue amonestado a los 50', mientras que Rodrigo De Paul vio la tarjeta a los 93'. En cuanto a los movimientos tácticos, a los 81 minutos, Argentina apostó por el ingreso de Lautaro Martínez por Nicolás Tagliafico, una variante que terminaría siendo determinante para la victoria final.

Estadísticas del duelo

En el análisis post-partido, Argentina dominó la posesión con un 64,4% frente al 35,6% de Inglaterra. La superioridad ofensiva del ganador se reflejó en los números: Argentina concretó 15 tiros totales con 5 a puerta, mientras que Inglaterra registró 5 remates totales con apenas 2 intentos a portería. Además, el equipo albiceleste superó en la faceta de tiros de esquina, con 6 contra 2 de los británicos, reflejando el constante asedio al que sometieron a la defensa inglesa durante el tramo final del tiempo reglamentario.