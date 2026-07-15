Jamie Carragher, exdefensor de Inglaterra, opinó sobre la influencia de Messi en la selección argentina: “Defienden con nueve”

La previa del enfrentamiento entre la selección argentina e Inglaterra resultó un terreno ideal para las opiniones de exjugadores, en especial los ingleses que se enfocaron en ponerle calor a la antesala de la semifinal de la Copa del Mundo. En ese contexto apareció en escena Jamie Carragher, gloria de Liverpool y de la selección de Inglaterra, y dejó una mirada que resultó, al menos, curiosa porque cree que Inglaterra puede sacar provecho de las ventajas que ofrece Lionel Messi en el aspecto defensivo del equipo campeón del mundo.

En el sitio de Sky Sports, el exdefensor inglés hizo un análisis de cómo puede darse el duelo de la semifinal en Atlanta, y si bien considera que Messi mantiene un nivel excepcional en la ofensiva argentina, cree que ya no presiona ni realiza labores defensivas como antes, lo que permite al entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, diseñar un plan que no solo frene al capitán del conjunto nacional, sino que también lo ataque.

El exdefensor del Liverpool Jamie Carragher

“Con Messi no hay nada nuevo. Lleva 20 años en la élite y nadie ha encontrado la respuesta para detenerlo. Tiene que haber un plan. No creo que se trate de una marcación individual, pero necesitan un plan. Los jugadores lo esperan. No es admitir la derrota de ninguna manera. Te enfrentas al que posiblemente sea el mejor jugador de todos los tiempos. Lo ha demostrado también en este torneo”, escribió Carragher.

Y agregó: “Además, deberían pensar en cómo sacar provecho de Lionel Messi. Se mueve cuando el equipo contrario tiene la pelota, así que eso no significa que el lateral izquierdo de Inglaterra deba quedarse a su lado durante todo el partido. Pueden aprovechar el hecho de que Argentina sólo defiende con nueve jugadores de campo”.

Carragher también confía en que la semifinal en Atlanta siga un patrón similar al del partido inaugural contra Croacia, donde los jugadores ingleses puedan sacar provecho de un equipo que busque tomar la iniciativa. “No creo que haya mucha diferencia entre los equipos. Espero que este partido tenga elementos del estilo de juego de Croacia, donde juegas contra un equipo que se considera a sí mismo un buen equipo. Desde luego, no creo que consigan que todos se replieguen detrás de la pelota. Intentarán quitarnos la pelota, ¿Y eso nos dejará espacio para atacar? A sus laterales les gusta jugar arriba y hacia las bandas, pero no suelen jugar con extremos, así que quizás podamos aprovechar eso”.

Jamie Carragher considera que es complejo detener a Messi, pero que la selección argentina también da ventaja por el capitán de la selección. (Photo by Richard Sellers/PA Images via Getty Images) Richard Sellers - PA Images - PA Images

Además, el ex defensor inglés tuvo una postura cautelosa respecto del rendimiento del equipo inglés: “Espero que sea un tipo de partido diferente a lo que hemos visto en la mayoría de los partidos de Inglaterra a lo largo de esta competición. Sigo pensando que Inglaterra no ha estado ni cerca de su mejor nivel en cuanto a rendimiento.”

La polémica Tuchel-Bellingham

Carragher también habló acerca de la controversia que se dio entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham, ya que en Inglaterra se dividieron las posiciones. Y en este caso el ex defensor entendió que el comentario del entrenador alemán no fueron desacertados ya que criticó la calidad de Inglaterra con la pelota.

La respuesta de Bellingham en la que dio a entender que Tuchel no tenía ni idea de lo que era jugar en las condiciones extremas de Miami, con temperaturas superiores a los 33°. Más allá de este ida y vuelta, Carragher le restó importancia a las insinuaciones de cualquier división en la selección inglesa. “No me pareció que hubiera nada malo en los comentarios de Tuchel. Probablemente estaba un poco emocionado después del partido. Inglaterra no jugó particularmente bien y podría haber perdido fácilmente ese partido contra Noruega”.

Según Carragher, las diferencias entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham, no son un problema para la selección de Inglaterra. (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y continuó: “Entiendo perfectamente a Tuchel. Sabemos cómo era en el Chelsea. Esa es una de sus virtudes. Es directo. Lo has visto enfrentarse a [Djed] Spence en este torneo. En un Mundial, un entrenador tiene que ser decisivo. Tiene que tomar decisiones importantes, tiene que ser directo. No se puede esperar. Las cosas tienen que suceder de inmediato. Me pareció brillante la entrevista del entrenador”.

Además, habló acerca de la postura de Bellingham: “Jude también seguramente respondió bajo la emoción que implica ganar un partido. Acababa de marcar un par de goles y estaba agotado por lo duro que fue el partido en las condiciones que todos sabemos. Puedo entenderlo y Thomas Tuchel seguro que no tiene ningún problema con sus dichos”.