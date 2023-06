Argentina vs. Australia, en vivo: cómo ver online el amistoso internacional de fecha FIFA

escuchar

La selección argentina y Australia vuelven a verse las caras este jueves, en China, luego del enfrentamiento en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de junio. El estadio que albergará el encuentro lleva el nombre “de los Trabajadores” y fue la sede de los partidos de fútbol de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A partir de las 9 (hora argentina), se puede ver en vivo por TyC Sports y TV Pública.

En ese último antecedente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con el triunfo y, en consecuencia, con el pase a cuartos de final de la Copa del Mundo, luego de ganar 2 a 1 en el tiempo reglamentario. Los goles fueron convertidos por Lionel Messi y Julián Álvarez (Enzo Fernández, en contra, descontó -involuntariamente- para los Socceroos). El de este jueves será el noveno cotejo entre ambos y apenas el tercer amistoso, ya que los otros seis fueron por los puntos.

Resumen de la victoria de Argentina vs Australia

Este es el primero de los dos partidos que afrontará la albiceleste en la vigente ventana internacional. El próximo será el lunes 19 a las 9.30 (hora argentina), ante Indonesia, en el estadio Gelora Bung Karno de la ciudad de Yakarta, la capital y, a su vez, la ciudad más poblada del país asiático. Para dicho compromiso, Lionel Messi y Julián Álvarez no integrarán la lista de convocados por un permiso especial concedido por el cuerpo técnico, por lo que solo sumarán minutos ante el combinado oceánico este jueves (la ‘Pulga’ será titular y la ‘Araña’, suplente).

Cómo ver online Argentina vs. Australia

El encuentro, que se disputa en el estadio de los Trabajadores desde las 9 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas gratuitas de TyC Sports Play y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

En la previa del encuentro, el entrenador argentino Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y, aunque -como de costumbre- no confirmó el equipo titular, aseguró que Messi, de no mediar inconvenientes, disputará la totalidad del cotejo. “En principio va a jugar todo el partido. Iremos viendo cómo se da. Pero tranquilos, conmigo jugó siempre, no se preocupen por eso”, afirmó, para luego dar indicios sobre la posible alineación inicial: “El equipo no lo tengo, pero más o menos será el que terminó jugando el Mundial”, cerró.

Como en el Mundial, Lionel Messi estará de arranque ante Australia, ahora por el amistoso Aníbal Greco - La Nación

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este jueves. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.20 contra los 13.00 que se repagan por un triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.00.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás González o Giovanni Simeone.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás González o Giovanni Simeone. Australia: Matt Ryan; Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Martin Boyle, Bailey Wright; Aaron Mooy, Aziz Behich, Mathew Leckie, Mitchell Duke; Ajdin Hrustic y Jackson Irvine.

