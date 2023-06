La formación de Argentina vs. Australia: así juega la selección el primer amistoso de la fecha FIFA

escuchar

La selección argentina afronta este jueves un nuevo amistoso internacional, en el marco de la fecha FIFA de junio. El rival de turno es Australia, el mismo de los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el que la albiceleste se quedó con el triunfo por 2 a 1 gracias a los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez (Enzo Fernández, en contra, anotó para los Socceroos). El encuentro se disputa en el estadio de los Trabajadores de la ciudad de Pekín, en China. Comienza a las 9 (hora argentina) y se puede ver en vivo por TyC Sports y TV Pública.

Lionel Scaloni, DT del elenco nacional, ya tiene a la totalidad de los jugadores convocados a disposición. El último en sumarse a los entrenamientos fue Julián Álvarez, quien viene de consagrarse campeón de la UEFA Champions League con Manchester City, por lo que contó con el permiso especial del cuerpo técnico para arribar a China este miércoles (la gran mayoría de los jugadores se entrenan desde el sábado). Tanto la ‘Araña’ como Lionel Messi, sumarán minutos este jueves, pero no formarán parte de la delegación que viajará a Indonesia para enfrentar a la selección local el próximo lunes.

Lionel Messi y Julián Álvarez no viajarán a Indonesia para enfrentar al seleccionado local

Este miércoles Scaloni habló en conferencia de prensa y tranquilizó a los fanáticos chinos, asegurando la presencia de Messi en el duelo ante el combinado oceánico: “En principio va a jugar todo el partido. Iremos viendo cómo se da. Pero tranquilos, conmigo jugó siempre, no se preocupen por eso“, afirmó. El rosarino revolucionó al país asiático desde su llegada y, además, en diálogo con la prensa de aquel país, contó que no se imagina jugando el próximo Mundial: “Me parece muy prudente lo que dijo, no vende humo y no miente. Es lógico lo que dijo, porque pensar más allá no me parece prudente. Después veremos si se siente bien y cuántas ganas tendrá de jugar. Para el Mundial falta mucho. Pensar en ese momento no tiene sentido ahora. Jugar al fútbol lo sabe hoy y lo sabrá siempre”, aseguró el DT al respecto de la frase de la ‘Pulga’.

Los jugadores convocados por Scaloni

Es el comienzo de un nuevo proceso luego de la consagración en Qatar 2022, como bien aseguró el DT del seleccionado, Lionel Scaloni. Hay campeones ausentes y nuevos nombres que buscan asegurarse un lugar en las habituales convocatorias. La nómina de convocados cuenta con 18 de los 26 futbolistas que hicieron historia en la última Copa del Mundo, a excepción de Franco Armani, Juan Foyth, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Paulo Dybala, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Ángel Correa.

Lautaro Martínez arregló de común acuerdo con Lionel Scaloni su ausencia en esta ventana @Argentina

Lisandro se recupera de la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho y Foyth sufrió una luxación. Paulo y Lautaro ya se entrenan con normalidad, pero el DT optó por darles descanso luego de una larga temporada con lesiones recurrentes. El arquero no fue citado porque, según explicó Scaloni, es una gira muy lejos de la Argentina y, evidentemente, desgastante para un jugador que está en plena competencia con River.

Correa y el ‘Papu’, en tanto, no fueron convocados por motivos futbolísticos, ya que no atraviesan un proceso de recuperación (Gómez se operó el tobillo pero ya sumó varios minutos con Sevilla desde entonces). Mientras que Montiel integraba la lista de convocados, pero finalmente fue desafectado luego de desgarrarse en la última fecha de la liga de España. “Vamos a valorar si sumamos a alguien. Estamos fuera de tiempo, es una fecha complicada para los viajes, por lo que el jugador que podría venir, a lo mejor llega con lo justo. Seguramente nos quedemos así”, declaró el DT al respecto de la baja de ‘Cachete’.

La posible formación

Como de costumbre, Scaloni no confirmó el once titular. Poco importa el hecho de que se trate de un amistoso. Ya es habitual que el DT campeón del mundo esconda sus cartas hasta último momento. Sin embargo, dejó una frase que revela algunas certezas: “El equipo no lo tengo, pero más o menos será el que terminó jugando el Mundial”, comentó. Ante esto, se puede confirmar que Emiliano ‘Dibu’ Martínez estará bajo los tres palos y Nahuel Molina será el ‘4′ titular, ya que no hay ningún otro futbolista entre los convocados que se desempeñe en esa posición. Rodrigo de Paul, pieza clave del entrenador, también será de la partida al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero y el capitán Lionel Messi.

Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, será titular ante Australia este jueves ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Acá aparecen algunas dudas: en primer lugar, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico, titulares en la definición del Mundial Qatar 2022 ante Francia, arrastran fatigas musculares y podrían partir desde el banco de suplentes. Por su parte Julián Álvarez, el último en llegar a Pekín, también tiene un pie afuera por el evidente cansancio del viaje y el hecho de haber participado únicamente de un entrenamiento. En esos puestos vacantes ingresarían Giovani Lo Celso, Marcos Acuña y Giovanni Simeone o Nicolás González. En contrapartida, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Ángel Di María, el resto de los titulares ante Francia, serían parte del once inicial.

LA NACION