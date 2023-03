Argentina vs. Panamá: resumen, goles y resultado del primer partido tras ganar el Mundial 2022

escuchar

En su primer partido tras ganar el Mundial Qatar 2022, la selección argentina derrotó este jueves en un amistoso internacional a Panamá 2 a 0 en el estadio Monumental, donde más de 80.000 hinchas vibraron con el equipo de Lionel Scaloni a poco más de tres meses del triunfo por penales ante Francia en el Lusail de Doha.

Al equipo de Lionel Scaloni le costó “entrarle” a un conjunto centroamericano que se presentó sin sus mejores exponentes ni su entrenador, Thomas Christiansen, porque el martes 28 de marzo disputará un duelo clave ante Costa Rica por la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) -si gana o empata clasifica a la Copa América 2024-. y se arrinconó contra el arco de José Guerra.

Lionel Messi fue uno los mejores jugadores de la Argentina ante Panamá Mauro Alfieri - LA NACION

Tras un primer tiempo en el que casi no tuvo chances claras para anotar más allá de un remate de Enzo Fernández desde afuera del área, en el complemento el rival no aguantó y, de a poco, la albiceleste se lo llevó por delante. En el segundo tiro libre que Lionel Messi estrelló en uno de los ángulos, el rebote quedó boyando en el área y Thiago Almada, quien había entrado en el entretiempo, la empujó hacia la red. Recién a los 77′ el duelo se encaminó para los campeones del mundo, que demostraron que, más allá de la celebración, querían ganar.

Desde entonces, los jugadores argentinos disfrutaron del partido. A los 88′ el ‘10′ colgó del otro ángulo un tiro libre y el Monumental estalló por enésima vez en la noche. Fue la frutilla del postre para el duelo y para él mismo, que llegó al gol número 800 en su carrera entre Barcelona, París Saint Germain y la Argentina, camiseta con la que suma 99.

Thiago Almada aprovechó un rebote en el área y empujó la pelota al arco para el 1 a 0 parcial Mauro Alfieri - LA NACION

Scaloni alineó en la formación inicial a los mismos que arrancaron vs. Francia en la definición de la Copa del Mundo: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Luego ingresaron Almada, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Lisandro Martínez, Leandro Paredes y Marcos Acuña. No lo hicieron Franco Armani, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Ángel Correa. No fueron convocados para el cotejo Nicolás González, Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

Panamá arrancó el duelo con Guerra, Iván Anderson, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos, Richard Peralta, Kevin Galván, Alfredo Stephens, Irving Gudiño, José Manuel Murillo, Cristian Quintero y Ronaldo Córdoba. Después entraron Gilberto Hernández, Michael Casazola, Miguel Camargo, Omar Browne, Martín Morán y Víctor Medina. El árbitro fue el uruguayo Christian Ferreyra.

El tercer tiro libre de Lionel Messi fue imposible para el arquero Juan Guerra, de gran actuación Aníbal Greco - LA NACIÓN

El partido se jugó en el marco de un evento que se extendió desde la tarde para celebrar la obtención del tercer Mundial, tras las consagraciones en 1978 y 1986. Por el escenario del Monumental pasaron Fer Palacio DJ, Los Totora, La T y la M con su hit ‘Pa la selección’, Fernando Romero y Carlos ‘El Tula’ Pascual quienes cantaron “Muchachos”; Wos, que en el entretiempo cantó “Arracármelo”; y La K’onga, que cerró la jornada. Además, Ariel Ardit entonó el Himno Nacional Argentino en la previa al cotejo, en la que también se proyectó en la pantalla LED del estadio un breve documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022.

Lo que se le viene a la selección argentina

Este viernes el combinado nacional se volverá a juntar en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y jugará un partido de entrenamiento contra River. El encuentro comenzará a las 17 y será en una de las canchas del espacio Julio Humberto Grondona a puertas cerradas, por lo que no podrá ingresar público, ni se emitirá por televisión ni streaming.

Luego, el sábado habrá una nueva práctica y el domingo será una jornada libre para el plantel porque el lunes viajará primero a Luque, Paraguay, para ser homenajeado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el marco del sorteo de la Copa Libertardores 2023 y, después, a Santiago del Estero donde el martes se enfrentará a Curazao en el segundo amistoso de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Enzo Fernández fue titular en el partido frente a Panamá y lo reemplazó Leandro Paredes Aníbal Greco - LA NACIÓN

Tras enfrentar a Curazao, para la fecha de junio de la FIFA la Argentina no tiene oponentes confirmados, pero se rumorea que realizará una gira por Asia y uno de los dos cotejos sería ante Bangladesh en agradecimiento al apoyo de los hinchas de ese país brindado durante Qatar 2022.

En el segundo semestre llegará la hora de la verdad para Messi y compañía con el arranque de las Eliminatorias. El debut será de local contra Ecuador y, luego, visitarán a Perú. En la tercera jornada la Argentina recibirá a Uruguay y un puñado de días después irá a Brasil a medirse con el local por primera vez tras el escandaloso juego de septiembre de 2021 que no terminó en porque a los 4 minutos del primer tiempo ingresaron funcionarios de Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) a la cancha para impedir que siguieran jugando ‘Dibu’ Martínez, Cristian Romero y Lo Celso, los tres futbolistas procedentes de Inglaterra que debían cumplir con una cuarentena.

En la última ventana de encuentros del año, los dirigidos por Scaloni recibirán a Bolivia y visitarán a Paraguay. En el caso de los tres partidos como anfitrión, se desconoce qué estadio se utilizará aunque el de River Plate corre con ventaja por las recientes reformas que lo ubican como el más grande del territorio.

LA NACION