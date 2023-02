Así está el cuadro del Argentina Open, tras el triunfo de Carlos Alcaraz

escuchar

El Argentina Open tuvo este miércoles su quinto día de actividad en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con cuatro partidos de la segunda ronda del torneo de singles en el que sobresalió el de Carlos Alcaraz, el número 2 del ranking mundial de la ATP que regresó al circuito tras casi cuatro meses de inactividad por sendas lesiones. En un court Guillermo Vilas colmado, el español derrotó al serbio Laslo Djere 6-2, 4-6 y 6-2 y avanzó a cuartos de final por la parte alta del cuadro principal. Su próximo rival será otro balcánico como Dusan Lajovic, quien eliminó en la misma instancia al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Otro tenista que está entre los mejores ocho es el segundo sembrado del torneo, Cameron Norrie. El británico superó al argentino Facundo Díaz Acosta 4-6, 7-5 y 7-6 (6) y su siguiente escollo será el también albiceleste Tomás Etcheverry, verdugo de Roberto Carballes Baena.

El ATP 250 de Buenos Aires sigue este jueves con cuatro partidos de la segunda ronda, entre los que sobresale el Diego Schwartzman ante Bernabé Zapata Miralles en el último turno. La jornada inicia con Dominic Thiem vs. el peruano Juan Pablo Varillas y continúa con Jaume Munar vs. Francisco Cerúndolo y Pedro Cachín vs. Lorenzo Musetti.

El cuadro principal del Argentina Open 2022, con Carlos Alcaraz en cuartos de final

El posible camino de Alcaraz al título

Tras el triunfo sobre Laslo Djere, el número 40 en su carrera como profesional sobre canchas de polvo de ladrillo, en cuartos de final el rival de Alcaraz será Lajovic. La única vez que lo enfrentó fue en el Australian Open 2022 y lo derrotó en sets corridos.

En semifinales, el joven español tiene a Schwartzman y Francisco Cerúndolo como potenciales oponentes, aunque ambos todavía deben disputar sus respectivos cruces de segunda ronda. En caso de imponerse, chocarán entre sí en cuartos.

Por ser el primer preclasificado y principal candidato al título, es posible la estadía de Alcaraz en la definición. En ella puede tener del otro lado de la red a Norrie, Musetti o Thiem. Cachín y Etcheverry, de dar batacazos, también llegarían a la final por la parte baja del cuadro.

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se colmó para el debut de Carlos Alcaraz LUIS ROBAYO - AFP

Todos los partidos del Argentina Open se pueden ver en vivo por TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play. Flow, DGO y Telecentro Play son alternativas para sintonizar el canal deportivo, aunque se requiere ser cliente del cableoperador.

Ningún jugador en la historia disputó el ATP 250 de Buenos Aires siendo N° 1 y el Alcaraz pudo haber sido el primero en más de dos décadas, pero Novak Djokovic lo superó en las semanas previas. Sin embargo, ingresó en la lista de tenistas que alguna vez estuvieron en el pedestal y se presentaron en Buenos Aires: Rafael Nadal lo jugó en 2005 siendo 48°, en 2015 siendo 4° y fue campeón y en 2016 estando 5°; Marcelo Ríos en 2001 siendo 22° del ranking; Carlos Moyá en ocho oportunidades con el 4° puesto como máxima ubicación; y Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, en cinco ocasiones y en la posición 18ª como más destacada.

El historial del Argentina Open

El máximo ganador del ATP 250 de Buenos Aires, que se juega desde 2001, es el español David Ferrer con tres títulos consecutivos. Le siguen con dos el noruego Casper Ruud, el austríaco Dominic Thiem y su coterráno Carlos Moyá. Fueron varios los argentinos que levantaron el trofeo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, pero ninguno lo hizo dos veces: Diego Schwartzman, David Nalbandian, Juan Mónaco, Gastón Gaudio y Guillermo Coria.

Todos los campeones del Argentina Open

2022: Casper Ruud (Noruega).

2021: Diego Schwartzman (Argentina).

2020: Casper Ruud (Noruega).

2019: Marco Cecchinato (Italia).

2018: Dominic Thiem (Austria).

2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).

2016: Dominic Thiem (Austria).

2015: Rafael Nadal (España).

2014: David Ferrer (España).

2013: David Ferrer (España).

2012: David Ferrer (España).

2011: Nicolás Almagro (España).

2010: Juan Carlos Ferrero (España).

2009: Tomy Robredo (España).

2008: David Nalbandian (Argentina).

2007: Juan Mónaco (Argentina).

2006: Carlos Moyá (España).

2005: Gastón Gaudio (Argentina).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2003: Carlos Moyá (España).

2002: Nicolás Massú (Chile).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

