Increíble. Así fue la semana que tuvo Facundo Díaz Acosta en el Lawn Tennis Club de la Ciudad de Buenos Aires y con la que se coronó campeón del Argentina Open 2024 al derrotar este domingo en la final al chileno Nicolás Jarry 6-3 y 6-4 en el court Guillermo Vilas. Tan increíble fue el nivel que mostró el joven de 23 años que se consagró sin ceder ningún set en los cinco partidos que disputó.

El tenista de Olivos no ingresó al cuadro principal por su ranking ATP -87°- y, de no ser una invitación, hubiese tenido que competir en la clasificación. En ese contexto, no era favorito a quedarse con el trofeo, pero demostró juego a juego que tenía con qué pelear. Su primera víctima fue el alemán Daniel Altmaier y, luego, en la segunda ronda, eliminó a Francisco Cerúndolo, el mejor argentino del escalafón. En cuartos de final lo sufrió el serbio Dusan Lajovic y, en semifinales, Federico Coria.

El camino de Díaz Acosta al título en el Argentina Open

Primera ronda a Daniel Altmaier (Alemania) 6-3 y 7-6 (1).

Segunda ronda a Francisco Cerúndolo (Argentina) 7-6 (3) y 6-0.

Cuartos de final a Dusan Lajovic (Serbia) 6-1 y 6-3.

Semifinales a Federico Coria (Argentina) 6-2 y 6-3.

Final a Nicolás Jarry (Chile) 6-3 y 6-4.

Facundo Díaz Acostó escaló 28 puestos en el ranking ATP tras ganar el Argentina Open 2024 Manuel Cortina - LA NACIÓN

Con el título de Díaz Acosta, el primero en su carrera en su primera final en el circuito de la ATP donde escalará 28 posiciones en el ranking y desde el lunes se ubicará 59°, la Argentina llegó a seis en total -todos por diferentes tenistas- y achicó la brecha con España, que acumula una decena. Las otras raquetas albicelestes que festejaron en el barrio porteño de Palermo fueron Diego Schwartzman, David Nalbandian, Juan Mónaco, Gastón Gaudio y Guillermo Coria.

El máximo ganador del Argentina Open es el español David Ferrer con tres títulos consecutivos en 2012, 2013 y 2014. Le siguen con dos el noruego Casper Ruud, el austríaco Dominic Thiem y su coterráneo Carlos Moyá. El resto tienen una estrella cada y entre ellos sobresalen Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Gustavo Kuerten, Juan Carlos Ferrero y Nicolás Massu, más los argentinos.

Todos los campeones del Argentina Open

2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Casper Ruud (Noruega).

2021: Diego Schwartzman (Argentina).

2020: Casper Ruud (Noruega).

2019: Marco Cecchinato (Italia).

2018: Dominic Thiem (Austria).

2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).

2016: Dominic Thiem (Austria).

2015: Rafael Nadal (España).

2014: David Ferrer (España).

2013: David Ferrer (España).

2012: David Ferrer (España).

2011: Nicolás Almagro (España).

2010: Juan Carlos Ferrero (España).

2009: Tomy Robredo (España).

2008: David Nalbandian (Argentina).

2007: Juan Mónaco (Argentina).

2006: Carlos Moyá (España).

2005: Gastón Gaudio (Argentina).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2003: Carlos Moyá (España).

2002: Nicolás Massú (Chile).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

El certamen, como tal se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que la actual fue la edición número 24. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.