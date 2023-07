Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023, tras la fecha 23

escuchar

Este viernes, con el triunfo 2 a 0 de Central Córdoba ante Newell’s, culminó la fecha 23 de la Liga Profesional 2023, cuyo líder sigue siendo River Plate, quien derrotó con autoridad a Colón por 2 a 0. El Millonario quedó con 53 puntos producto de 17 triunfos, dos empates y cuatro derrotas y le lleva una ventaja considerable a sus inmediatos perseguidores: nueve puntos a Talleres, que venció 1 a 0 a Sarmiento, y 11 a San Lorenzo, que igualó 1 a 1 con Racing.

El Top 5 lo completan Lanús que, a pesar de la caída 1 a 0 ante Vélez, se mantiene en la línea de las 40 unidades, y Defensa y Justicia que aprovechó el empate entre Rosario Central y Estudiantes para subir al quinto puesto gracias a un trabajado triunfo por 2 a 1 ante Arsenal. En cuanto al resto de los clubes denominados ‘grandes’, ni Boca ni Independiente pudieron romper la igualdad en sus respectivos compromisos: el xeneixe igualó 0 a 0 con Unión y el Rojo 1 a 1 con Gimnasia de La Plata.

En la jornada 23 se marcaron 21 goles en los 14 encuentros que se disputaron, una media de 1,50 por cada uno. Hubo apenas tres victorias locales, seis visitantes y cinco empates, de los cuales tres terminaron 0 a 0 (Rosario Central vs. Estudiantes, Unión vs. Boca y Argentinos Juniors vs. Instituto) Los máximos artilleros del certamen siguen siendo Pablo Vegetti (Belgrano) y Michael Santos (Talleres) con 13 anotaciones cada uno (ninguno convirtió en esta jornada).

La próxima fecha comienza este sábado 8 y se extiende hasta el martes 11 de julio. El partido más destacado es el clásico entre San Lorenzo y River, puntero y tercero de la clasificación general respectivamente. Además, Estudiantes de La Plata recibirá a Racing, Defensa y Justicia jugará ante Lanús, Boca se enfrentará a Huracán en La Bombonera y, por último, Independente recibirá a Newell’s.

El certamen terminará el fin de semana del 6 de agosto y, luego de la Liga Profesional, se llevará a cabo la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- fue para facilitarle a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental lo disputaron en la etapa de grupos Boca, Racing, River, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná como campeón de la Copa Argentina (pese a haber caído a la Primera Nacional). El elenco entrerriano fue el único que no pasó a octavos de final. La Sudamericana, en tanto, tuvo a Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Huracán, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo. De ellos, el Pincha, el Halcón, el Matador, la Lepra y el Ciclón pasaron a las etapas eliminatorias.

