Argentina en la Copa América 2024: días, horarios, TV y cómo ver online los partidos de la selección

La selección argentina ya piensa en la Copa América 2024, más allá de que todavía el plantel no se reunió en Estados Unidos para comenzar la preparación que incluye dos amistosos previo al debut en un certamen al que llega como campeón y, además, máximo favorito al título con Uruguay y Brasil como pretendientes secundarios, más allá de que la Canarinha no atraviesa su mejor momento y comenzó un etapa de renovación.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni protagonizará el partido inaugural, correspondiente a la primera fecha del grupo A, el 20 de junio vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Luego, el martes 25 de junio tendrá como rival a Chile en el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que en la última jornada, el sábado 29, se medirá contra Perú MetLife Stadium de New Jersey. En caso de lograr el primer o segundo puesto, clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fixture de la selección argentina en la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los partidos de la Argentina se podrán ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé, que adquirió los derechos que tenía la TV Pública para emitir todos los compromisos del equipo albiceleste. Los canales, además, se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y, en el caso de TyC Sports, también en TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Argentina y, ¿la prelista de la Copa América 2024?

A falta de un mes para el arranque del torneo, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para los amistosos en Estados Unidos vs. Ecuador y Guatemala, los últimos antes de debut en la Copa América. La nómina no su anunció como la que se tendrá en cuenta para el máximo certamen continental, pero hay una particularidad: reglamentariamente cada combinado debe presentar una prelista el 5 de junio y la nómina definitiva, el día 12. la Argentina enfrentará el 14 de junio al combinado centroamericano, es decir dos días después de la fecha límite. ¿Es una señal que los 26 futbolistas que estarán en el máximo torneo continental saldrá de esta nómina de 29?.

Entre los citados la ausencia más llamativa es la de Paulo Dybala, de gran temporada en Roma a pesar de las lesiones que le impiden tener continuidad. También quedaron afuera el arquero Walter Benítez -había sido titular vs. Costa Rica en el último encuentro-, Facundo Buonanotte y Ezequiel ‘Equi’ Fernández, sobre quien se rumoreó que podía quedarse con el lugar de Guido Rodríguez pero el futuro mediocampista de Barcelona se mantuvo.

La lista de convocados, puesto por puesto

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores (11): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez y Valentín Barco.

Mediocampistas (9): Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González y Valentín Carboni.

Delanteros (6): Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa y Alejandro Garnacho.

