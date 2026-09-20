Atlético de Madrid venció 2-1 a Real Madrid, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 11.15 en el Riyadh Air Metropolitano, con el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias. En una jornada intensa, el Atlético de Madrid logró imponerse por 2-1 ante el Real Madrid, consolidando su dominio en un choque clave por la Liga de España.

Desarrollo y emociones

El trámite se destrabó en la segunda parte, marcado por la expulsión de Dean Huijsen a los 51 minutos, lo que obligó al Real Madrid a reordenarse. A los 53 minutos, Alejandro Grimaldo marcó el 1er gol de penal. Poco después, a los 59 minutos, Jonathan David marcó el 2do gol tras asistencia de Giuliano Simeone. Sobre el cierre, a los 89 minutos, Antonio Rüdiger marcó el gol del descuento tras asistencia de Bernardo Silva. En cuanto a la pizarra, el Atlético de Madrid dispuso un esquema 442, mientras que el Real Madrid apostó por un 4231.

Análisis estadístico

El Atlético de Madrid dominó gran parte de las acciones, reflejado en un 61% de posesión frente al 39% del Real Madrid. El equipo local fue más incisivo al arco, registrando 18 tiros totales y 9 a puerta, comparado con los 8 tiros y 3 a puerta de la visita. La superioridad numérica tras la tarjeta roja a Huijsen fue determinante para que el Atlético de Madrid pudiera controlar el ritmo hasta los instantes finales.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido estuvo cargado de fricción, destacándose las tarjetas amarillas para Marc Pubill y Cristian Romero en el local, y Denzel Dumfries y Jude Bellingham en la visita. Los entrenadores buscaron variantes constantemente; a los 62 minutos, Julián Alvarez ingresó por Jonathan David para refrescar el ataque rojiblanco, mientras que Carlo Ancelotti intentó reaccionar con el ingreso de Eduardo Camavinga y Bernardo Silva para buscar el empate que finalmente no llegó.

Atlético de Madrid venció por 2-1 a Real Madrid como Home, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p106004', 'player_name': 'Alejandro, Grimaldo', 'minute': '53', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p421821', 'player_name': 'Jonathan, David', 'minute': '59', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p482652', 'assist_player_name': 'Giuliano, Simeone'} , mientras que para Real Madrid el gol fue marcado por {'player_id': 'p102380', 'player_name': 'Antonio, Rüdiger', 'minute': '89', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p165809', 'assist_player_name': 'Bernardo, Mota Veiga de Carvalho e Silva'}. El cotejo se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Atlético de Madrid suma 16 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Real Madrid tiene 15 unidades, en la 3 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Atlético de Madrid y Real Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.